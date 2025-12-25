Fact-checking en Honduras: 2026, el año decisivo frente a la desinformación

Tegucigalpa, Honduras.- La desinformación se ha convertido en una de las amenazas más persistentes para la democracia hondureña.

Frente a ese escenario, el fact-checking se consolida como la herramienta periodística más eficaz para contener la circulación de mentiras, datos manipulados y narrativas engañosas que impactan en la política, la salud, la educación, la economía y el cambio climático.

Sin embargo, su alcance sigue siendo insuficiente. El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para redefinir la lucha contra este fenómeno.

La avalancha de desinformación que circuló antes, durante y después de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre evidenció la magnitud del problema.

Contenidos falsos, sacados de contexto o abiertamente fabricados inundaron las redes sociales, principal fuente de información y entretenimiento para la mayoría de los hondureños.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El fact-checking logró desmentir decenas de afirmaciones, pero no alcanzó a frenar la propagación masiva de engaños.

La experiencia ha dejado una lección clara: verificar no basta. Honduras enfrenta una profunda carencia de cultura de verificación.

Amplios sectores de la población replican información falsa solo porque proviene de un líder político, un funcionario o una figura de autoridad. La confianza sustituye al contraste de fuentes, y la emoción desplaza al análisis crítico.