Honduras crea oficina para fortalecer comercio exterior

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo de Ministros aprobó la creación de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE), una nueva instancia adscrita a la Presidencia de la República que tendrá a su cargo la coordinación y dirección de la política de comercio exterior y las negociaciones comerciales de Honduras. La decisión fue adoptada durante el segundo Consejo de Ministros de la actual administración, celebrado este martes en Casa Presidencial y encabezado por el presidente de la República, Nasry Asfura, mediante la aprobación del decreto ejecutivo PCM-006-2026. De acuerdo con el decreto, la Oficina Presidencial de Comercio Exterior funcionará como un ente desconcentrado de la Presidencia, responsable de la formulación, evaluación y administración general del régimen de comercio exterior del país.

La nueva entidad estará dirigida por un comisionado presidencial con rango de secretario de Estado, quien reportará directamente al titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de garantizar una conducción estratégica y coordinada de las relaciones comerciales internacionales. Asimismo, el decreto establece que todas las funciones que actualmente desempeña la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico serán trasladadas a la OPCE una vez entre en vigencia la normativa. En ese contexto, pasarán a formar parte de la nueva oficina la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, la Dirección General de Administración y Negociación de Tratados y la Misión Permanente de Honduras ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), dependencias que anteriormente operaban bajo la estructura de dicha subsecretaría.