Ramiro Muñoz es juramentado como director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico

El fiscal destacó que la designación forma parte de un proceso de fortalecimiento institucional orientado a reforzar las acciones contra el crimen organizado

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 08:13
Ramiro Muñoz es el nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

 Foto: @MP

Tegucigalpa, Honduras. – El fiscal general de la República, Johel Zelaya, juramentó este miércoles-04 de marzo- al general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

“He nombrado al frente de la DLCN al general en retiro Ramiro Muñoz. Sirvió durante 33 años al país alcanzando el grado de general y desempeñando cargos de alta responsabilidad”, expresó Zelaya.

Durante la designación, Zelaya destacó la trayectoria y experiencia del exfuncionario en materia de seguridad y operaciones estratégicas.

Pelea de poder con Roosevelt habría provocado salida de Muñoz del INP

Muñoz Bonilla es general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas (FF AA) con amplia trayectoria en seguridad pública y gestión penitenciaria. Durante varios años se desempeñó como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

También ocupó cargos como comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante el gobierno de Xiomara Castro.

"Durante su carrera militar, desempeñó cargos y asumió tareas de alta relevancia dentro de la institución castrense, contribuyendo al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Desde esas posiciones, lideró misiones de gran complejidad que generaron resultados significativos en operaciones de impacto nacional", defendió.

Ramiro Muñoz deja el país por miedo a represalias en las Fuerzas Armadas

Zelaya explicó que, luego de una evaluación estratégica, el abogado Jaime Quintanilla seguirá al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

"El abogado Quintanilla ha demostrado disciplina y sabe poner orden, especialmente donde se requiere mando, dirección y exigencia de resultados. Se necesitan personas comprensivas, que comprendan que cada error fortalece la impunidad", manifestó.

Asimismo, solicitó al abogado Allan Reyes, quien años formó parte de la ATIC, que asuma como segundo al mando de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. "El abogado Reyes no es ajeno a los retos que enfrentamos", externó.

"Estamos fortaleciendo nuestras instituciones con personas que tienen experiencia y un compromiso comprobado con el país, y capaces de enfrentar redes de criminalidad. A quienes, desde la política o cualquier espacio de poder, crean que esta institución puede ser intimidada, les digo con serenidad que este Fiscal General de la República no tiene miedo, y no le teme ni a presiones ni a intereses ocultos", añadió.

