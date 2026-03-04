Ramiro Muñoz es juramentado como director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras. – El fiscal general de la República, Johel Zelaya, juramentó este miércoles-04 de marzo- al general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). “He nombrado al frente de la DLCN al general en retiro Ramiro Muñoz. Sirvió durante 33 años al país alcanzando el grado de general y desempeñando cargos de alta responsabilidad”, expresó Zelaya. Durante la designación, Zelaya destacó la trayectoria y experiencia del exfuncionario en materia de seguridad y operaciones estratégicas.

Muñoz Bonilla es general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas (FF AA) con amplia trayectoria en seguridad pública y gestión penitenciaria. Durante varios años se desempeñó como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP). También ocupó cargos como comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante el gobierno de Xiomara Castro. "Durante su carrera militar, desempeñó cargos y asumió tareas de alta relevancia dentro de la institución castrense, contribuyendo al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Desde esas posiciones, lideró misiones de gran complejidad que generaron resultados significativos en operaciones de impacto nacional", defendió.