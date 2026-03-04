Irán suspendió ceremonia fúnebre pública del líder Alí Jameneí

Teherán, Irán.- Irán ha suspendido este miércoles la ceremonia pública de despedida al líder supremo del país, Alí Jameneí, anunciada para esta noche en Teherán, y ha indicado que próximamente se informará del día y la hora de la ceremonia fúnebre.

La televisión estatal dijo que el acto, que se había anunciado esta mañana, aún no estaba del todo definido.

Asimismo, la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de la suspensión de la ceremonia, cuyo comienzo estaba previsto para esta noche a las 22:00 hora local (18:30 GMT) en la mezquita Mosalá de la capital.