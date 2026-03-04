  1. Inicio
Irán suspendió ceremonia fúnebre pública del líder Alí Jameneí

El nuevo programa para el último adiós del fallecido líder iraní será anunciado en los próximos dias; se desconocen los detalles de la suspensión

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 08:35
Alí Jameneí murió en un ataque el sábado 28 de febrero.

Foto: EFE

Teherán, Irán.- Irán ha suspendido este miércoles la ceremonia pública de despedida al líder supremo del país, Alí Jameneí, anunciada para esta noche en Teherán, y ha indicado que próximamente se informará del día y la hora de la ceremonia fúnebre.

La televisión estatal dijo que el acto, que se había anunciado esta mañana, aún no estaba del todo definido.

Asimismo, la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de la suspensión de la ceremonia, cuyo comienzo estaba previsto para esta noche a las 22:00 hora local (18:30 GMT) en la mezquita Mosalá de la capital.

Trump justifica haber atacado a Irán porque ellos "iban a atacar primero"

El medio indicó que el nuevo programa al respecto será anunciado posteriormente, sin dar detalles sobre las razones de esta suspensión.

Jameneí murió el sábado en ataques de Israel y Estados Unidos contra el centro de Teherán, en el primer día de la guerra.

Según los medios iraníes, la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos, podría elegir a su sucesor la próxima semana.

Mientras, un consejo de liderazgo, formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de Guardianes, que en esta ocasión es el ayatolá Alireza Arafi, asumirá las funciones correspondientes.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

