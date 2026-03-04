Horóscopo de hoy exige cuentas a Aries y trae amor inesperado para Escorpio

Tegucigalpa, Honduras.- Las configuraciones astrales de esta fecha dibujan un panorama donde conviven la urgencia y la dulzura, la advertencia y la promesa, el desorden emocional y la posibilidad de un reencuentro con uno mismo.

Desde Aries hasta Piscis, cada signo carga hoy con un mensaje distinto, pero todos comparten un denominador que no admite ignorancia: algo está por resolverse.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te llegarán señales de que no puedes dejar pasar más tiempo sin saldar un compromiso que tienes con una persona. Tiendes a evadirte de la misma, pero te puede pasar en breve una factura para la que no estás preparado.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te vendría bien hoy una jornada dedicada a la reflexión. Intenta alejarte de las influencias no siempre positivas de los amigos para gastar tu tiempo libre y piensa en las cosas importantes que en breve tendrás que decidir respecto a tu futuro.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Sentimientos y emociones a flor de piel en un día en el que te sentirás desorientado y no sabrás hacia qué lado moverte. Aunque tu corazón se comporte como una batidora, no desesperes y aclara tus ideas para pensar sin trabas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Buen momento para hacer un balance de las experiencias que has acumulado en los últimos días. Vivirás momentos muy gratificantes en tu relación de pareja. No dejes pasar la oportunidad de discutir un asunto económico muy importante para tus intereses.

LEO (23 julio - 22 agosto). Muestras poco cariño en tus relaciones de pareja debido principalmente a las preocupaciones y agobios que soportas, con el trabajo y con la familia. ¿No sería un buen momento para irte de escapada romántica? Es la mejor manera de desconectar de todo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te gustaría introducir cierto orden y disciplina en tu trabajo y no sabes cómo serán recibidas tus sugerencias. Prueba a hacerlo pero sin convertirte en un tirano. Tus relaciones amorosas serán armónicas y bastante más agradables que hace unos días.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Pueden surgir tensiones por las necesidades del hogar y la familia, que probablemente demandarán algunos gastos que será complicado satisfacer; las relaciones personales pueden sufrir de estos embates de inestabilidad y habrá que reestructurar planes.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te sentirás bastante desenvuelto con los asuntos sentimentales que tienes en marcha, pero no te confíes, porque tus devaneos pueden acabar en la redes del amor cuando menos te lo esperes. Tus días sin compromisos tal vez toque a su fin.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Superarás la crisis existencial que padeces desde hace tiempo y lograrás con tu fuerza de voluntad, aclarar tu mente y tus sentimientos. Aunque la vida parece irte bien, tu extrema sensibilidad capta hasta lo más nimio y puede llegar a afectarte.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu idealismo te ha llevado demasiado lejos y tendrás que bajar a la tierra cuanto antes. Esperas mucho de las personas y situaciones que te rodean; abre los ojos y se más realista. Vigila los amagos de jaqueca que estás padeciendo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La energía que te sobra la podrías emplear para poner al día tus músculos en un gimnasio, o bien para la práctica de algún deporte por tu cuenta. Tu cuerpo te lo va a agradecer, y tu estado mental también saldrá ganando.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Es posible que te enamores o que entres en un estado de pleno felicidad en el que no te va a ser posible poner los pies en la tierra. Disfruta de ello pero sé consciente de en qué nivel te estás moviendo, para que cuando llegue le momento sepas aterrizar.