Aries y Tauro: Amor, decisiones y energía positiva para hoy

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy los astros invitan a los signos a actuar con valentía y abrirse a nuevas experiencias.
¿Qué te depara el horóscopo de hoy?
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Parece haber llegado la hora para los Aries de afrontar riesgos, aunque la aventura no tiene por qué causar temor, también puede ser estimulante, sobre todo porque al final te habrás acercado mucho a tu ideal de independencia.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Excelente día en el ámbito familiar, del que te llegarán buenas noticias, las ideales para subir tu buen humor y un ánimo muy positivo. Tendrás la oportunidad de gastar algo de dinero en celebraciones, olvidando por unas horas el presupuesto.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las disputas familiares pueden marcan tu jornada si no pones freno a cosas que no tienen demasiada importancia. En el terreno sentimental, iniciarás una etapa muy próspera con la persona amada que puede acabar en un compromiso serio y duradero.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los astros darán a tu vida un sentimiento de amor de tipo universal, no solo circunscrito al ámbito de tu pareja, sino de todos tus seres queridos. Es hora de tomar algunas decisiones que pueden resultar difíciles.
LEO (23 julio - 22 agosto). Por fin los elementos negativos desaparecen y una nueva relación sentimental te va a aportar el afecto y bienestar que necesitas en este momento. Rebosarás energía positiva y necesitarás muy poco para sentirte de maravilla. Mímate todo lo necesario para sentirte mejor.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Brillarás con luz propia en cualquier reunión social o competición, ya sea profesional o deportiva; aprovecha para reanudar citas amorosas o con amigos. Se abre una etapa en la que los problemas tienden a diluirse.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Una llamada de un amigo despertará tu curiosidad ante cierto hecho, y te removerá por dentro. Si quieres conseguir algo debes ponerte en marcha y no esperar que alguien te lo solucione. Cuida los excesos nocturnos; tienes que cuidarte un poco más.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Deberás prestar atención a las personas que viven contigo, ya que últimamente estás demasiado encerrado en tu mundo y tus problemas. Reacciona antes de que alguien te reproche algo. En lo profesional, una traición puede fastidiarte el día.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que dar opiniones que podrían ser comprometedoras para tu futuro profesional. Necesitarás coraje y valentía para asumir los resultados. Si la situación te obliga, actúa con cautela y avanza despacio. Tus esfuerzos no pasarán inadvertidos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Facilidades para la comunicación con tu pareja. Vas a disfrutar de un momento ideal para charlar largo y tendido sobre todos los temas que les preocupan. No te precipites a la hora de juzgar a los amigos de tus amigos, si lo haces puedes crear un conflicto.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Trata de no enredarte en cuestiones de organización con tu pareja porque hoy no te sentirás al cien por cien en este tipo de discusiones. Estarás muy abierto ante un acontecimiento laboral que puede mejorar tu actual estatus en la empresa.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Estás actuando con demasiada pasividad en los asuntos sentimentales, quizá no te estás dando cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Céntrate de una vez en algo que no sea tu trabajo, y amplía horizontes, sobre todo en el campo del amor.