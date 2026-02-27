Horóscopo de hoy: Aries y Tauro: liderazgo y empatía para cerrar la semana

Tegucigalpa, Honduras.- Esta semana, los astros invitan a cada signo a encontrar un equilibrio entre iniciativa personal y cuidado de los demás.

Es un momento para tomar decisiones conscientes, afrontar retos con paciencia y aprovechar las oportunidades que surgen tanto en el ámbito personal como en el laboral, siempre manteniendo la armonía y el respeto en las relaciones.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Ponte en marcha ya. Si te ocurre que cada fin de semana tienes que apuntarte al carro de lo que planean tus amigos, sé tú ahora el que haga los planes, no te infravalores, seguro que encuentras más apoyos de los que piensas.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Complicaciones relacionadas con tu pareja y su entorno pueden enturbiar este final de la semana. Ten paciencia, y bríndale a la persona a la que amas todo el apoyo que precisa, aunque en principio no entiendas sus motivaciones.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Estás en un momento de tu vida en el que necesitas buscar nuevas aficiones, por lo que no debes despreciar nada de lo que te propongan. Tratarás de combinar el trabajo con el placer para disfrutar más de ambas cosas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Recuperarás la confianza que habías depositado en tus relaciones sociales y familiares; encontrarás el apoyo y la compañía que necesitas en este momento vital. Saldrás del bache antes de que te des cuenta, muy arropado por los tuyos.

LEO (23 julio - 22 agosto). La economía pasa por momentos difíciles y así te consta en tus finanzas. Procura frenar tu habitual ritmo de compras y gastos, sobre todo los que no son necesarios. El trabajo te agota cada vez más; si no te sientes involucrado, plantéate un cambio.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vas a conocer a una persona muy influyente que te aportará luz y sabiduría en los asuntos que más se te escapan; déjate guiar y aconsejar y los problemas irán resolviéndose sin darte cuenta. Procura centrarte en el trabajo y no descuides ni un solo detalle.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Pretendes haber llegado al límite de tu paciencia, pero seguro que puedes ir un poco más allá, quien resiste gana, y tú estás a punto de conseguir lo que quieres en el trabajo, solo tienes que perseverar.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Estarás preparado para emprender el vuelo, siempre y cuando confíes plenamente en tu fuerza de voluntad y en tu capacidad para llevar adelante los proyectos que ambicionas. Ahora es probable que no puedas obtener los apoyos a los que te has acostumbrado.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si piensas que en el trabajo has tocado techo y no puedes promocionar más, trata de buscar algo a la medida de tus ambiciones. Procura administrar tu dinero lo mejor posible para evitar los desastres del pasado. Cuida más tu alimentación.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Recibirás buenas ofertas en el trabajo y necesitarás algún tiempo para tomar la decisión más acertada y positiva para tus intereses económicos. Cuida este último punto si no quieres ver tu cuenta corriente en números rojos. Huye de las compras compulsivas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Buscarás un cambio en tus costumbres y tu forma de vida que puede afectar asimismo a tu ámbito familiar, porque algunos de los tuyos se sumarán a tu corriente y otros mostrarán oposición.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La planificación de tus horas de ocio no debe conducirse a un estrés extraordinario precisamente en un día como hoy. Tendrás que aprender a dejarte llevar de vez en cuando y disfrutar del discurrir azaroso de los acontecimientos.