Horóscopos de hoy: Amor, salud y sorpresas para cada signo

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros nos traen un panorama variado según cada signo.

Aries disfrutará de tiempo exclusivo para sí mismo y sus caprichos, mientras Tauro sentirá curiosidad por los misterios y el esoterismo. Géminis recuperará la estabilidad en la salud y Cáncer deberá estar alerta ante movimientos inesperados en el trabajo.

Los afectos también tendrán protagonismo: Virgo y Libra vivirán momentos de conexión y comprensión con sus parejas, mientras Escorpio deberá manejar con cuidado su corazón.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Contarás con tiempo para dedicarte a tus cosas, a tus caprichos y a tus actividades preferidas. No tendrás interrupciones de ningún tipo, ni siguiera para el amor, porque entras en una fase de indefinición.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Puede comenzar en ti un interés por todo lo relacionado con el misterio, el secreto. Tomarás contacto con personas que tal vez crean en algunos métodos de averiguar el futuro, aunque te acercarás a ello con cierto escepticismo.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Con el descanso, todo lo que anda mal en tu organismo volverá a su cauce, y contarás con la actitud adecuada como para recobrar la estabilidad en este terreno de la salud, que necesitará de todas tus fuerzas si tienes a gente mayor a tu cargo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los movimientos a tu alrededor en el trabajo pueden comenzar a parecerte extraños, y realmente puede que haya alguien que pueda influir en tus expectativas, simplemente tienes que ganarle por la mano.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tus amigos te van a acusar de ser un desapegado, y es que desde que has encontrado a tu media naranja no te acuerdas ni de tu familia. Cada día más necesitas rodearte de naturaleza para poder pensar.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La persona amada se desvive por complacerte y tú le correspondes con muchos mimos y atenciones. Es un buen momento para afianzar la relación y quizá esta noche sea la ideal para una propuesta un poco más seria.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aunque en el trabajo las cosas no terminan de solucionarse, tu vida sentimental ha dado un giro muy positivo para ti. La comprensión con que tu pareja ha reaccionado ante tus continuos altibajos, te ha dado la confianza que necesitabas para seguir adelante. Ánimo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Estás más enamoradizo de la cuenta, y tendrás que pagar un precio por ello. No des falsas esperanzas a nadie sólo por el hecho de alimentar tu ego; las personas que te quieren pueden llegar a sufrir más de la cuenta si no tienes en cuenta sus sentimientos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vas a sentirte muy cómodo en el trabajo; el sentido del deber y la disciplina, serán tus mejores bazas para progresar. Vas a tener que afrontar gastos extras por un viaje que quieres realizar. En el amor, recobrarás la calma rápidamente.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Llegan noticias muy positivas si tu vida está centrada en algún proyecto relacionado con el mundo artístico o del espectáculo. Poco a poco encontrarás facilidades y lo que antes parecía imposible se hará realidad.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Jornada de mucho trasiego en tus relaciones sociales; vas a tener un montón de citas y reuniones. Aparecerán nuevos proyectos, amistades y experiencias que te van a divertir. La suerte está de tu parte y tus deseos se harán realidad antes de lo que esperas.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El buen tiempo en tu signo favorecerá todo tipo de encuentros amorosos, ya sean simplemente escarceos. Suerte en las primeras citas y pasión en las que ya vienen de lejos. Si tienes pareja estable, busca los alicientes románticos.