Proponen monitoreo electrónico a agresores y parqueo gratis en centros comerciales

Tegucigalpa, Honduras.– Una serie de iniciativas de ley fueron presentadas este martes durante la sesión del pleno del Congreso Nacional, abarcando propuestas en materia de protección a la mujer, salud, educación e inclusión social.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Kritza Pérez presentó un proyecto orientado a implementar el monitoreo electrónico de agresores contra mujeres. La iniciativa plantea que, mediante dispositivos tecnológicos colocados en el tobillo, se supervise el cumplimiento de medidas restrictivas dictadas por los tribunales, como mecanismo para reforzar la protección de las víctimas de violencia doméstica y así evitar tragedias.

Por su parte, la diputada liberal Saraí Espinal introdujo una moción para que la Secretaría de Salud gestione la construcción de un hospital en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán, con el fin de ampliar la cobertura médica en la zona. En la misma línea social, la diputada María Fernanda Sandres propuso la creación de un centro integral de cuidado del adulto mayor en los valles de Santa Bárbara, mientras que Ariana Banegas solicitó la asignación de una ambulancia para el Hospital San Isidro en Tocoa, Colón.