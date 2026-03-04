¿Qué es ser “therian”? Lo que dice la psicología clínica

Tegucigalpa, Honduras.- En 2026, el fenómeno de los "therian" se extendió a varios países del mundo gracias al alcance de las redes sociales y, aunque no es un tema nuevo, sigue cobrando cada vez más notoriedad. A Honduras también llegó esa subcultura, pero ¿qué significa ser therian?. Este acontecimiento ha sido definido en foros de internet como 'Users Network' para describir a personas que se identifican espiritual o psicológicamente como "animales no humanos". Por su parte, la máster Patricia Mackay Alvarado, psicóloga clínica y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explica que: "Eres persona no animal, la especie humana es Homo sapiens no canina o felina". En su estudio denominado "Los therian: un análisis desde la psicología clínica y los procesos de identidad", plantea que esta situación surge a partir de la hiperconectividad digital, y que representa un reto tanto para las familias como para los profesionales de la salud mental.

En su estudio, la experta señala que este comportamiento no es algo que pase de forma aislada, sino que está justo en medio de la búsqueda de identidad típica de los adolescentes, la neurodivergencia y, en algunos casos más puntuales, la psicología clínica. El concepto viene del griego, donde 'therion' significa bestia y 'anthropos' significa humano. La experta explica que hoy en día este movimiento ya no busca cambiar el cuerpo de la manera literal, sino que se enfoca más en una vivencia interna y personal de la identidad. Para estas personas, la conexión de su "teriotipo" (animal con el que se identifican) es involuntaria y duradera. En su estudio destaca que este fenómeno comenzó a ganar mayor notoriedad en 2020, especialmente en plataformas como TikTok. Los jóvenes usan accesorios y practican quadrobics (imitar el desplazamiento de animales de cuatro patas). Ante la interrogante "¿qué anda mal en ellos?"; la experta explica que se "requiere un enfoque matizado que evite la patologización simplista". Por otra parte, señala que, desde una perspectiva neurocientífica, "esto podría estar relacionado con variaciones en la propiocepción y el procesamiento de las neuronas espejo". La "identidad therian" suele ser un tipo de "refugio simbólico". Cuando un joven se encuentra en un entorno que considera difícil o estresante, sentirse como animal le da una sensación de fuerza y control propio.

Diferencia entre identidad y trastorno psiquiátrico

En su análisis, la profesional de la psicología deja entrever que el animal termina siendo como una metáfora viva de lo que el adolescente quiere o de la libertad que siente que no le dejan tener. En ese sentido, dice que es muy importante poner una frontera clara entre esta identidad therian como fenómeno subcultural y la licantropía clínica como síntoma psiquiátrico. El therian es consciente de que la realidad es la que es, mientras que el paciente clínico vive un delirio en el que piensa que su cuerpo se va transformando físicamente. La experta señala que "la confusión entre ambos estados es la fuente principal de la alarma social y del estigma que sufren los adolescentes que se identifican como therians". El informe señala que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR) no reconoce la "teriantropía" como un diagnóstico clínico, ya que por lo general no provoca un deterioro funcional suficiente para ser considerado como trastorno. Aunque también puede indicar una "difusión de identidad" cuando hay un vacío existencial.

Otras subculturas