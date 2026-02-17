El trasfondo psicológico de los 'Therian' ¿Cuándo se debe buscar ayuda?

El fenómeno viral en redes sociales conocido como la comunidad Therian ha causado muchas preguntas entre la sociedad: ¿se trata de una moda más o de algo más profundo que analizar? ¿Qué dice la psicología al respecto? Te contamos en la siguiente galería
Esta comunidad, popular principalmente entre los jóvenes, pero que ha ido sumando personas de más edad, destaca por el comportamiento de quienes forman parte, ya que adoptan hasta el comportamiento de los animales con los que sienten afinidad.
Y es más que una moda o accesorios a utilizar, estas personas sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con un animal.
Se trata de forma de habitar el mundo y construir identidad, similar a como otras generaciones lo hicieron a través de subculturas como los emos o los góticos.
Para la comprensión de este tema surgió un estudio publicado en la revista Neuroscience & Biobehavioral Reviews. En su investigación proponen que el sentimiento de ser un animal por parte de quienes se autodenominan Therian, debe entenderse como un espectro.
De acuerdo con el estudio, primero hay que distinguir entre dos tipos de situaciones respecto a los Therian:
Teriantropía no clínica: es la que viven la mayoría de los jóvenes en comunidades Therian. Sienten una conexión espiritual, pero mantienen intacto su sentido de la realidad y no creen haber sufrido una transformación física.
En un segundo plano está la Teriantropía clínica: un delirio grave donde la persona cree firmemente que se ha transformado físicamente en un animal. Ahí su comportamiento excede toda lógica.
El estudio advierte sobre la "sobre-patologización", sugiriendo que el diagnóstico clínico solo debe aplicarse cuando existe un malestar significativo o una incapacidad funcional en la vida del individuo. Como que la persona solo quiere ingerir alimento de animales, por ejemplo.
Entonces, ¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional? Para ello, los especialistas recomiendan estar atentos a ciertas señales clave para identificar en qué momento pasó de un inofensivo juego a algo más serio.
Cuando la persona no se percibe como humana y sus conductas llegan a ser autolesivas. Si las acciones del joven transgreden a terceros. Si el individuo se identifica como "Transespecie" y esto le genera un conflicto grave con su realidad cotidiana, son indicios iniciales de que l
Cuando esto cruza la línea hacia lo clínico, la neurociencia busca explicaciones físicas. El estudio citado propone el "Modelo de los Dos Golpes" para explicar la teriantropía clínica:Cenestesiopatía: El individuo experimenta sensaciones físicas erróneas (sentir que le crece pelaje o garras).Formación del delirio: un proceso cognitivo fallido donde la mente, incapaz de descartar esas sensaciones extrañas, construye la creencia de que la transformación es real.
La psicología ya aborda el tema de la comunidad 'Therian', tema que ha ganado auge en redes sociales.