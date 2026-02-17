Teriotipo, 'otherkin' y 'shifting': guía para entender el lenguaje de la comunidad 'Therian'

Tegucigalpa, Honduras.- La comunidad conocida como therian, aquellas personas que se identifican como un animal y no humanos, ha desarrollado a lo largo de los años un lenguaje propio para describir su forma de identidad y experiencias.
Entre los conceptos más utilizados destacan los términos "teriotipo", "otherkin" y "shifting", que permiten comprender cómo se perciben a sí mismos sus integrantes.
El término "teriotipo", por ejemplo, se usa para nombrar a la criatura con la que una persona se identifica. En la mayoría de los casos se trata de un animal, y funciona como una referencia central dentro de su identidad.
De acuerdo con guías elaboradas por la propia comunidad y difundidas en internet desde 2010, una persona therian “estándar” suele asociarse con un solo animal.
No obstante, también existen los llamados polytherian, que son quienes se identifican con más de una especie no humana. A esto se suman los cladotherian, cuyo teriotipo no corresponde a una especie concreta, sino a un grupo más amplio de organismos.
En paralelo aparece la subcultura "otherkin", que engloba a personas cuyo sentido de identidad no se limita a lo humano. En este grupo se incluyen quienes dicen identificarse con criaturas mitológicas o incluso seres extraterrestres.
Otro concepto clave es el "shifting" —traducido como “cambio”— que describe las distintas formas en que una persona expresa o experimenta su "teriotipo". Estas manifestaciones pueden ser simbólicas, conductuales o emocionales.
Dentro de esta clasificación se menciona el shifting mental, que hace referencia a momentos en los que la persona afirma reaccionar como el animal con el que se identifica, lo que puede reflejarse en gestos, sonidos o actitudes asociadas a ese teriotipo.
Estos términos forman parte de un vocabulario interno utilizado principalmente en espacios digitales y foros de la comunidad, y su significado se basa en definiciones construidas por los propios participantes.