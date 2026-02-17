Teriotipo, 'otherkin' y 'shifting': guía para entender el lenguaje de la comunidad 'Therian'

Tegucigalpa, Honduras.- La comunidad conocida como therian, aquellas personas que se identifican como un animal y no humanos, ha desarrollado a lo largo de los años un lenguaje propio para describir su forma de identidad y experiencias. Entre los conceptos más utilizados destacan los términos "teriotipo", "otherkin" y "shifting", que permiten comprender cómo se perciben a sí mismos sus integrantes. El término "teriotipo", por ejemplo, se usa para nombrar a la criatura con la que una persona se identifica. En la mayoría de los casos se trata de un animal, y funciona como una referencia central dentro de su identidad.

De acuerdo con guías elaboradas por la propia comunidad y difundidas en internet desde 2010, una persona therian “estándar” suele asociarse con un solo animal. No obstante, también existen los llamados polytherian, que son quienes se identifican con más de una especie no humana. A esto se suman los cladotherian, cuyo teriotipo no corresponde a una especie concreta, sino a un grupo más amplio de organismos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE En paralelo aparece la subcultura "otherkin", que engloba a personas cuyo sentido de identidad no se limita a lo humano. En este grupo se incluyen quienes dicen identificarse con criaturas mitológicas o incluso seres extraterrestres. Otro concepto clave es el "shifting" —traducido como “cambio”— que describe las distintas formas en que una persona expresa o experimenta su "teriotipo". Estas manifestaciones pueden ser simbólicas, conductuales o emocionales.