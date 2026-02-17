Ever Velásquez denuncia que protestas de Libre dejaron "totalmente vacía" la alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- El regidor del Distrito Central, Ever Velásquez, mostró este martes las condiciones en las que recibió su oficina en la regiduría municipal, describiéndola como “totalmente vacía” y en estado de deterioro tras los días de protestas protagonizadas por simpatizantes de Libertad y Refundación.
Durante un recorrido por las instalaciones, Velásquez señaló a EL HERALDO que incluso se llevaron elementos básicos, como papel higiénico y mobiliario. La mesa que actualmente utiliza fue prestada temporalmente por un compañero regidor, mientras se gestionan otros escritorios para reponer los espacios.
“El mobiliario que estaba aquí se lo terminaron llevando”, explicó, señalando que algunos equipos permanecen en el suelo y otros se encuentran inutilizables. Según indicó, el lugar requiere una intervención del personal de mantenimiento para poder acondicionarlo y brindar un ambiente adecuado para la atención ciudadana.
Además, Velásquez mostró la cocineta y otros espacios de la oficina, donde persiste suciedad y desgaste de los equipos y mobiliario. “No se pide lujo, pero sí lo adecuado para desarrollar el trabajo de la mejor manera”, destacó el regidor, enfatizando la necesidad de contar con instalaciones mínimamente funcionales.
El regidor número 10 de la Alcaldía del Distrito Central aseguró que se están realizando gestiones para reparar y mejorar las condiciones de su oficina, con el objetivo de recibir a la ciudadanía en un entorno más cómodo y funcional.
Velásquez, quien resultó electo como regidor al aspirar a la alcaldía por el partido Democracia Cristiana (DC), calificó la situación como una “anécdota”, aunque lamentó el impacto de los destrozos y el abandono de la infraestructura. La denuncia pública busca que se tomen medidas rápidas para normalizar el funcionamiento de la regiduría y garantizar un espacio digno para el trabajo legislativo municipal.