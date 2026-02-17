Ever Velásquez denuncia que protestas de Libre dejaron "totalmente vacía" la alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- El regidor del Distrito Central, Ever Velásquez, mostró este martes las condiciones en las que recibió su oficina en la regiduría municipal, describiéndola como “totalmente vacía” y en estado de deterioro tras los días de protestas protagonizadas por simpatizantes de Libertad y Refundación.

Durante un recorrido por las instalaciones, Velásquez señaló a EL HERALDO que incluso se llevaron elementos básicos, como papel higiénico y mobiliario. La mesa que actualmente utiliza fue prestada temporalmente por un compañero regidor, mientras se gestionan otros escritorios para reponer los espacios.

“El mobiliario que estaba aquí se lo terminaron llevando”, explicó, señalando que algunos equipos permanecen en el suelo y otros se encuentran inutilizables. Según indicó, el lugar requiere una intervención del personal de mantenimiento para poder acondicionarlo y brindar un ambiente adecuado para la atención ciudadana.