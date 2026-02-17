Con desfiles y música, así se celebra el Año Nuevo chino

El Caballo, que representa a quienes nacieron en años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 2022, 2014 y 2026, es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino, precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente; y sucedido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.