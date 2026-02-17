  1. Inicio
Jorge Aldana se ausentará de forma indefinida de la regiduría del DC sin goce de sueldo

El exalcalde capitalino Jorge Aldana se ausentará de forma indefinida de su cargo como regidor del Distrito Central, alegando motivos personales y sin goce de salario

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 06:32
“Esta solicitud se realizó en la segunda reunión de corporación, donde se le dio lectura”, explicó Ever Velásquez, regidor municipal.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El exalcalde capitalino Jorge Aldana presentó una solicitud formal ante la Corporación Municipal del Distrito Central para ausentarse de manera indefinida y sin goce de salario de su cargo como regidor, argumentando motivos personales.

“De momento presentó ante la Corporación Municipal una solicitud para ausentarse sin goce de sueldo de forma indefinida, por lo que se espera, ante su ausencia, efectuar los procedimientos para que nombre un representante”, indicó Ever Velásquez, regidor municipal.

La petición fue conocida en el seno de la Corporación Municipal durante una de las sesiones ordinarias, donde se dio lectura oficial al documento remitido por el exalcalde Jorge Aldana.

Tras 51 días de protesta, Jorge Aldana se niega a entregar la Alcaldía

La ausencia indefinida del exalcalde abre la puerta a un procedimiento legal para su sustitución, el cual deberá seguir los lineamientos establecidos en la normativa vigente para cargos municipales en caso de vacantes temporales o permanentes.

Según el regidor, “muy posiblemente pueda ser Osman Aguilar quien lo pueda sustituir de forma indefinida”, aunque aclaró que el nombramiento deberá cumplir con los pasos formales establecidos por ley.

Velásquez puntualizó que, si la vacante se consolida de manera permanente o indefinida, corresponderá activar el mecanismo institucional para designar al reemplazo que asumirá las funciones dentro de la Corporación Municipal.

Aldana entregará la Alcaldía, pero no reconoce resultados sin conteo total de votos

“En caso de generarse vacantes de forma permanente o de forma indefinida, estará sujeto para que a través del Poder Ejecutivo, específicamente por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, se pueda efectuar el nombramiento”, detalló el funcionario.

El proceso, añadió, no depende únicamente de la municipalidad, sino que requiere la intervención del Ejecutivo conforme a lo que establece la ley para este tipo de ausencias en cargos de elección popular.

“Esto sí, a petición claramente de la institución política a la que pertenece, es decir, que en este caso sería del Partido Libertad y Refundación (Libre) quien debería proponer quién sería el sustituto del exalcalde Jorge Aldana”, explicó Velásquez.

Por otra parte, el entrevistado mencionó que los demás regidores de Libre ya se hicieron presentes a la segunda reunión de coorporación municipal del Distrito Central.

