Jorge Aldana se ausentará de forma indefinida de la regiduría del DC sin goce de sueldo

Tegucigalpa, Honduras.- El exalcalde capitalino Jorge Aldana presentó una solicitud formal ante la Corporación Municipal del Distrito Central para ausentarse de manera indefinida y sin goce de salario de su cargo como regidor, argumentando motivos personales. “De momento presentó ante la Corporación Municipal una solicitud para ausentarse sin goce de sueldo de forma indefinida, por lo que se espera, ante su ausencia, efectuar los procedimientos para que nombre un representante”, indicó Ever Velásquez, regidor municipal. La petición fue conocida en el seno de la Corporación Municipal durante una de las sesiones ordinarias, donde se dio lectura oficial al documento remitido por el exalcalde Jorge Aldana.

"Esta solicitud se realizó en la segunda reunión de corporación, donde se le dio lectura", explicó Velásquez. La ausencia indefinida del exalcalde abre la puerta a un procedimiento legal para su sustitución, el cual deberá seguir los lineamientos establecidos en la normativa vigente para cargos municipales en caso de vacantes temporales o permanentes. Según el regidor, "muy posiblemente pueda ser Osman Aguilar quien lo pueda sustituir de forma indefinida", aunque aclaró que el nombramiento deberá cumplir con los pasos formales establecidos por ley. Velásquez puntualizó que, si la vacante se consolida de manera permanente o indefinida, corresponderá activar el mecanismo institucional para designar al reemplazo que asumirá las funciones dentro de la Corporación Municipal.