Tras 51 días de protesta, Jorge Aldana se niega a entregar la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, afirmó que no entregará las instalaciones de la Alcaldía Municipal, manteniendo su protesta iniciada hace 51 días en rechazo a los resultados electorales generales del 30 de noviembre de 2025.

Aldana permaneció 27 días en las afueras del Instituto Hondureño de Formación Profesional y el resto del tiempo en las instalaciones de la Alcaldía, ubicadas en la 21 de Octubre, acompañado de simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre).

“No podemos entregar lo que nos robaron. Estamos en una lucha de dignidad, pacífica, esperando que se cuenten los votos”, respondió el entrevistado.

El exedil insistió que la protesta busca transparencia electoral: “Vamos a agotar instancias y tomar decisiones políticas que anunciaremos en las próximas horas y días. Nos mantenemos firmes, y la lucha va a seguir donde sea que estemos”.

El objetivo principal, según Aldana, es que se revisen 435 actas que, asegura, ratificarían su victoria en los comicios municipales. “Hoy nos han robado las elecciones y debemos sentar un precedente”, subrayó.

Respecto a su relación con el alcalde electo Juan Diego Zelaya, Aldana aseguró: “No, de momento no hemos tenido acercamiento. Somos amigos, le guardo respeto a él y a su esposa, que fue mi compañera en la escuela. Hay afecto particular, pero justicia y democracia son otra cosa”.