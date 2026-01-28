Tras 51 días de protesta, Jorge Aldana se niega a entregar la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, afirmó que no entregará las instalaciones de la Alcaldía Municipal, manteniendo su protesta iniciada hace 51 días en rechazo a los resultados electorales generales del 30 de noviembre de 2025.
Aldana permaneció 27 días en las afueras del Instituto Hondureño de Formación Profesional y el resto del tiempo en las instalaciones de la Alcaldía, ubicadas en la 21 de Octubre, acompañado de simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre).
“No podemos entregar lo que nos robaron. Estamos en una lucha de dignidad, pacífica, esperando que se cuenten los votos”, respondió el entrevistado.
El exedil insistió que la protesta busca transparencia electoral: “Vamos a agotar instancias y tomar decisiones políticas que anunciaremos en las próximas horas y días. Nos mantenemos firmes, y la lucha va a seguir donde sea que estemos”.
El objetivo principal, según Aldana, es que se revisen 435 actas que, asegura, ratificarían su victoria en los comicios municipales. “Hoy nos han robado las elecciones y debemos sentar un precedente”, subrayó.
Respecto a su relación con el alcalde electo Juan Diego Zelaya, Aldana aseguró: “No, de momento no hemos tenido acercamiento. Somos amigos, le guardo respeto a él y a su esposa, que fue mi compañera en la escuela. Hay afecto particular, pero justicia y democracia son otra cosa”.
El exfuncionario criticó la toma de posesión de Zelaya, afirmando que se realizó con “vicios de ilegitimidad y falta de certeza, como dijo el mismo Consejo Electoral. Aquí violentan la democracia y nuestra lucha es para que se cuenten los votos y tengamos claridad del resultado electoral”.
Enfatizó que su protesta es pacífica: “No estamos actuando por odio ni confrontación. Estamos defendiendo el derecho de la ciudadanía a tener un proceso limpio y confiable, y seguiremos hasta sentar un precedente en esta elección en la capital”.
Simpatizantes de Libre permanecen en las instalaciones de la Alcaldía apoyando al exedil y exigiendo que la Corte Suprema de Justicia confirme la veracidad de los conteos pendientes. “Es un acto de justicia y de respeto a la voluntad popular”, añadió el exedil.
Por el momento, la ocupación de la Alcaldía continúa y Aldana anunció que las próximas acciones dependerán de los resultados de la revisión de actas. “La lucha no es solo mía, es de todos los ciudadanos que quieren transparencia. Aquí estaremos hasta que se haga justicia”, concluyó.