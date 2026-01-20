Colectivos de Libre reclaman voto por voto en Alcaldía del DC en las afueras del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Miembros de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) realizan una protesta en las afueras de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) exigiendo que se realice un conteo voto por voto en el nivel electivo municipal para definir el resultado de la elección en la Alcaldía del Distrito Central. Obstaculizando las calles aledañas y haciendo fuertes reclamos a las autoridades electorales, los miembros del partido del gobierno saliente exigen que el CNE tome en cuenta la petición del alcalde Jorge Aldana.

El saliente edil capitalino exige el recuento de 435 actas, solicitud que ya fue denegada por dos instancias previas, lo cual ha llevado a Aldana a jugarse su última carta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). "Venimos a la Sala de lo Constitucional a peticionar con este amparo que se suspenda el acto reclamado y se pueda ordenar el conteo total de las 435 actas que no han sido sumadas. Aquí la justicia se inclina por el peso del poder; nosotros, además de pedir justicia, también le hacemos un llamado al poder", declaró Aldana días atrás después de presentar el recurso.