CNE inicia con la entrega de las credenciales a los diputados electos

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia este martes la entrega de credenciales a los diputados electos, en una jornada que se desarrollará en tres sedes partidarias y que constituye uno de los últimos pasos del proceso electoral derivado de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la agenda oficial, a las 10:00 de la mañana el CNE entregará las credenciales a los diputados electos del Partido Liberal de Honduras (PLH) en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

A las 2:00 de la tarde, el organismo electoral se trasladará al búnker del Partido Nacional de Honduras (PNH) para acreditar a los congresistas electos de ese instituto político.