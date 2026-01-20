CNE inicia con la entrega de las credenciales a los diputados electos

El CNE realizará la entrega de credenciales a los candidatos electos en las recientes elecciones generales a partir de las 10 de la mañana de este martes

  • CNE inicia con la entrega de las credenciales a los diputados electos

    El órgano electoral da paso a la formalización de la nueva legislatura que asumirá funciones en los próximos días con la acreditación de los 128 diputados propietarios y suplentes.

     Foto: EL HERALDO
  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 07:57

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia este martes la entrega de credenciales a los diputados electos, en una jornada que se desarrollará en tres sedes partidarias y que constituye uno de los últimos pasos del proceso electoral derivado de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la agenda oficial, a las 10:00 de la mañana el CNE entregará las credenciales a los diputados electos del Partido Liberal de Honduras (PLH) en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

A las 2:00 de la tarde, el organismo electoral se trasladará al búnker del Partido Nacional de Honduras (PNH) para acreditar a los congresistas electos de ese instituto político.

Sin protocolos CNE iniciará entrega de credenciales este martes

La jornada concluirá a las 7:00 de la noche con la entrega de credenciales a los diputados electos de Libertad y Refundación (Libre), en la sede central del partido.

La entrega de credenciales se realiza luego de que el CNE emitiera la declaratoria oficial final el 30 de diciembre de 2025, mediante la cual se confirmó la integración de los 128 diputados que conformarán el Congreso Nacional para el período 2026-2030, con lo que se cerró la fase administrativa del proceso electoral.

CNE formaliza investidura de autoridades electas tras comicios de noviembre

La nueva composición del Legislativo deja un Congreso Nacional sin mayoría absoluta, lo que anticipa un escenario de negociación política para la elección de la junta directiva y la conducción del hemiciclo.

Según la declaratoria del CNE, el Partido Nacional contará con 49 diputados, el Partido Liberal con 41, Libertad y Refundación (Libre) con 35, el Pinu-SD con dos y la Democracia Cristiana (DC) con uno.

Te gustó este artículo, compártelo