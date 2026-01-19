CNE formaliza investidura de autoridades electas tras comicios de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que este martes 20 de enero iniciará el proceso oficial de entrega de credenciales a las autoridades electas en las elecciones generales celebradas, conforme a lo establecido en la Ley Electoral.

A través del Comunicado No. 001-2026, el órgano electoral informó que el acto está dirigido a las y los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), diputadas y diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional, así como a los miembros de las corporaciones municipales que resultaron electos en el reciente proceso electoral.