CNE formaliza investidura de autoridades electas tras comicios de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que este martes 20 de enero iniciará el proceso oficial de entrega de credenciales a las autoridades electas en las elecciones generales celebradas, conforme a lo establecido en la Ley Electoral.
A través del Comunicado No. 001-2026, el órgano electoral informó que el acto está dirigido a las y los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), diputadas y diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional, así como a los miembros de las corporaciones municipales que resultaron electos en el reciente proceso electoral.
De acuerdo con el CNE, la entrega de credenciales se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en el Salón de Prensa, ubicado en el barrio San Felipe, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en Tegucigalpa.
El ente electoral precisó que el procedimiento se ejecuta en cumplimiento del artículo 284 de la Ley Electoral, y que la credencial será entregada de manera personal a cada ciudadano o ciudadana declarado electo.
Las autoridades electas deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) como requisito indispensable.
La entrega de credenciales es uno de los pasos finales del proceso electoral y que representa el inicio formal del camino hacia la toma de posesión de las nuevas autoridades-