Sin protocolos CNE iniciará entrega de credenciales este martes

Tegucigalpa, Honduras.– Sin un protocolo previo canalizado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará este martes 20 de enero la entrega de credenciales a los candidatos electos en las recientes elecciones generales.
Con la entrega inicial de credenciales a los 128 diputados electos, propietarios y suplentes, el órgano electoral dará inicio al proceso de acreditación que formaliza la investidura de quienes resultaron electos para el período de los próximos cuatro años, marcando el comienzo del nuevo ciclo político.
La convocatoria de los nuevos y reelectos parlamentarios fue convocada para las 2:00 de la tarde, una fuente interna del CNE confirmó que uno de los salones de la institución está siendo acondicionado para recibir a los legisladores que asumirán funciones a partir de este martes.
En el caso de los 298 alcaldes electos , que tomarán posesión el próximo domingo 25 de enero, todavía no se ha informado cuándo comenzará la entrega de credenciales a las autoridades municipales.
En relación con el presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah y sus designados María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera, quienes asumirán el cargo el próximo 27 de enero, se conoció que el CNE entregará sus credenciales en un acto privado. Hasta el momento no se ha confirmado si en esa actividad estarán presentes las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall .
No obstante, fuentes cercanas al presidente electo indicaron que, aunque se trate de un acto privado, se realizará la grabación de un video para su posterior difusión pública.