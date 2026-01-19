Sin protocolos CNE iniciará entrega de credenciales este martes

Tegucigalpa, Honduras.– Sin un protocolo previo canalizado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará este martes 20 de enero la entrega de credenciales a los candidatos electos en las recientes elecciones generales.

Con la entrega inicial de credenciales a los 128 diputados electos, propietarios y suplentes, el órgano electoral dará inicio al proceso de acreditación que formaliza la investidura de quienes resultaron electos para el período de los próximos cuatro años, marcando el comienzo del nuevo ciclo político.

La convocatoria de los nuevos y reelectos parlamentarios fue convocada para las 2:00 de la tarde, una fuente interna del CNE confirmó que uno de los salones de la institución está siendo acondicionado para recibir a los legisladores que asumirán funciones a partir de este martes.