​​​CCEPL declara procedente inscripción de Jorge Cálix como diputado liberal por Olancho

La sustitución se hará en apego al artículo 309, párrafo final, de la Ley Electoral de Honduras, que faculta a los partidos políticos a realizar los reemplazos en casos de renuncia, inhabilitación o muerte de un diputado

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 15:41
Su formalización como diputado del nuevo Congreso Nacional surge tras los acuerdos políticos que se habría alcanzado entre el Partido Liberal y el Partido Nacional.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) determinó este lunes 19 de enero como procedente la solicitud de la inscripción de Jorge Cálix Espinal como diputado propietario al Congreso Nacional por el departamento de Olancho, en sustitución del legislador Samuel García, quien renunció a su curul.

El dictamen del órgano de dirección del liberalismo respalda la petición presentada para cubrir la vacante de diputado propietario después de las elecciones, conforme a lo establecido en la Ley Electoral, tras la renuncia del congresista propietario por Olancho.

De acuerdo con el documento, el CCEPL, en su calidad de autoridad partidaria competente, propuso a Jorge Cálix como sustituto del curul, en apego a lo dispuesto en el artículo 309, párrafo final, de la Ley Electoral de Honduras, que faculta a los partidos políticos a realizar los reemplazos correspondientes en casos de renuncia, inhabilitación o muerte de un diputado.

Sustento jurídico

El dictamen señala que corresponde al partido político determinar y certificar si el ciudadano propuesto cumple con los requisitos de vecindad absoluta o concurrente en el departamento al que representará, criterio que fue respaldado con base en el artículo 61 del Código Civil, relativo al domicilio.

En los antecedentes se detalla que Jorge Cálix participó en las elecciones primarias de 2025 como precandidato presidencial por el movimiento interno “Juntos por el Cambio”, sin resultar electo, condición que no constituye impedimento legal para asumir una diputación por sustitución.

Con la emisión de este dictamen, el CCEPL formalizó la propuesta partidaria para que Jorge Cálix sea inscrito como diputado propietario por Olancho, y se prevé que asuma el curul el próximo 25 de enero, durante la instalación de la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional, una vez completados los trámites ante los órganos electorales correspondientes.

Su formalización como diputado del nuevo Congreso Nacional surge tras los acuerdos políticos que se habría alcanzado entre el Partido Liberal y el Partido Nacional.

La decisión del CCEPL se da en un contexto de reconfiguración política dentro del Congreso Nacional, donde los partidos afinan su representación de cara al inicio del nuevo período legislativo.

