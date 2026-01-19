Admiten a trámite recurso de apelación de Cossette López para realizar peritaje de audios

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este lunes-19 de enero- el trámite de recurso de apelación presentado por el apoderado legal de la consejera Cossette López, para poder realizar un peritaje técnico que permita determinar la autenticidad de los supuestos audios que, según el Ministerio Público (MP), la involucran en un supuesto plan de fraude electoral. El recurso fue interpuesto por su abogado Dagoberto Aspra, quien solicitó que se ordene la práctica de un peritaje técnico que permita determinar la veracidad de los audios. Aspra explicó que se busca realizar una "pericia con control jurisdiccional, una pericia forense y una vinculación de voces y de audios para poder determinar la veracidad de esos audios", los cuales fueron presentados por el consejero Marlon Ochoa en un dispositivo de USB.

Según aseguró el apoderado legal, cuentan con tres días para nombrar un perito privado que haga los análisis de los supuestos audios de Cossette. "Ya está en poder de la corte de apelaciones que ha sido designada para que resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de que se nombre un perito que nosotros propusimos en el escrito original y que se le ordena el Misterio Público entregar el dispositivo USB que contiene esos audios con su respectiva cadena de custodia y embalaje para poder comprobar la legalidad de los audios y poder hacer la pericia que hemos solicitado", indicó. En cuanto al recurso de amparo presentado por la consejera, el abogado explicó que este recurso "solo va orientado que, por el momento, se detenga cualquier acción que el MP quiera interponer en contra de la consejera", mientras la CSJ no se pronuncie.