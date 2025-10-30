Cossette López llega a la CSJ para interponer un recurso de amparo tras divulgación de audios

Tegucigalpa, Honduras.- A un día de que el Ministerio Público revelara audios atribuidos a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, la funcionaria llegó este jueves hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo. “Vamos a hacer la presentación de un amparo por las actuaciones de las que he sido objeto, incluso por personas que forman parte del estamento público hondureño en la actualidad”, declaró López. La consejera del CNE afirmó que no confía en el Ministerio Público “porque está absolutamente parcializado y forma parte de esta instrumentalización institucional”. “Estamos ante atropellos y un poder asimétrico que no nos respalda, que no responde a los ciudadanos. Yo soy un ciudadano”, lamentó la consejera, agregando que los ataques que se le están haciendo son porque está en el CNE y que quieren apartarla de ese lugar, ya que está “enarbolando la bandera de la verdad en nombre de la ciudadanía hondureña”.

López sostuvo que, pese a los audios divulgados por el Ministerio Público y proporcionados por Marlón Ochoa en una USB, ella se ha mantenido trabajando. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Hemos estado sufriendo atropellos que nos demuestran que en Honduras la institucionalidad está absolutamente sometida. Pero les quiero decir que tenemos que agotar algunas tramitaciones internas, como personas que sí reconocemos el Estado de derecho”, expresó López. Reconoció que “no puede dejar de darle importancia porque en el momento en que yo esté en el suelo, la democracia también estará en el suelo, y todos los hondureños tenemos que levantarnos”. López aseguró además que lo que se busca con esta campaña es callar su voz y desacreditar el proceso electoral del próximo 30 de noviembre. “Mientras yo esté ahí, voy a seguir levantando mi voz y resistiendo. Sé que quieren que me calle, que me vaya, y sé que van a pedir mi renuncia y van a seguir con más cosas”, dijo López.

Agregó que hace días advirtió que eran capaces de capturar a quienes perdieran las elecciones: “¿Yo les pregunto, les cabe duda a ustedes que son capaces de todo?”

Sobre los 24 audios proporcionados por Marlón Ochoa al Ministerio Público, que el fiscal general Johel Zelaya dio a conocer el pasado 29 de octubre, sostuvo que “no son registros, porque registro es cuando algo ocurrió en la realidad, y a mí no me importa cómo los construyeron ni he emitido teorías sobre qué software usaron. Solo sé que no tengo confianza en el sistema”. Cossette negó nuevamente ser la persona que aparece en los audios y aseguró que “no he sostenido conversaciones ni he hecho conspiraciones de ningún tipo”. La consejera volvió a retar al consejero Ochoa a que se sometan a un detector de mentiras frente a los medios de comunicación, con el pueblo hondureño como testigo. “Nos pongamos un detector de mentiras los dos y hablemos sobre esos audios; que me hagan la pregunta si yo formo parte de esas conversaciones”, retó la consejera. También mencionó al hermano de Ochoa, quien es psicólogo, Warren Ochoa, y recriminó que haya dicho que “estaba en un estado alterado y tenía los ojos enrojecidos”. Reconoció que su vida podría estar en peligro, pero responsabilizó a Marlón Ochoa de todo lo que pueda suceder. Además, advirtió: “Esperen sentados si creen que voy a renunciar”.