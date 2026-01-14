Rectifican y admiten trámite de recurso de amparo presentado por Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rectificó y admitió el trámite de recurso de amparo presentado por la consejera Cossette López este miércoles - 14 de enero-, tras la divulgación de audios que, según el Ministerio Público(MP), la involucran en un supuesto plan de fraude electoral.

Ayer, López denunció que la CSJ mantenía una “justicia selectiva” luego no se haya admitido el recurso de amparo. Fue aprobado el trámite hasta este mediodía. El pasado 30 de octubre, López, mediante su abogado Dagoberto Aspra, presentó un recurso "en defensa propia, de la legalidad, la institucionalidad electoral y el respeto al Estado de Derecho".

Lo anterior ocurre luego de que el fiscal general, Johel Zelaya, divulgara una serie de audios que la involucrarían junto a Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista, y un militar activo aún no identificado, en conversaciones sobre el proceso electoral. La denuncia fue presentada por Marlon Ochoa, consejero del CNE. Cossette negó ser la persona que aparece en los audios y aseguró que “no he sostenido conversaciones ni he hecho conspiraciones de ningún tipo”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Un recurso de amparo es un mecanismo legal de protección de derechos fundamentales que cualquier persona puede utilizar cuando considera que una autoridad pública o un particular ha violado o amenazado sus derechos constitucionales.

Suspenden acciones penales contra Ana Paola Hall