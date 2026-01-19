Admiten recurso de amparo a favor de los magistrados del TJE Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona

Tegucigalpa, Honduras.- A poco más de dos meses de que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, interpusieran un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por acciones del Ministerio Público en su contra, este fue declarado admisible a su favor.

Fue este lunes 19 de enero cuando la Sala de lo Constitucional dio a conocer la admisión del recurso de los magistrados, el cual fue presentado el pasado 31 de octubre de 2025.

El recurso se interpuso luego de que el Ministerio Público, a través de la Unidad de Delitos Electorales, ingresara al Tribunal de Justicia Electoral para secuestrar varios archivos físicos y digitales, así como fotografías y documentos.