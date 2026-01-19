Admiten recurso de amparo a favor de los magistrados del TJE Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona

Tegucigalpa, Honduras.- A poco más de dos meses de que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, interpusieran un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por acciones del Ministerio Público en su contra, este fue declarado admisible a su favor.
Fue este lunes 19 de enero cuando la Sala de lo Constitucional dio a conocer la admisión del recurso de los magistrados, el cual fue presentado el pasado 31 de octubre de 2025.
El recurso se interpuso luego de que el Ministerio Público, a través de la Unidad de Delitos Electorales, ingresara al Tribunal de Justicia Electoral para secuestrar varios archivos físicos y digitales, así como fotografías y documentos.
Ese mismo día, el presidente del TJE denunció que personas sospechosas sitiaron su vivienda, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ingresaran al tribunal.
En ese momento, Urrutia sostuvo que la acción de amparo se presentó porque, a su criterio, se estaban vulnerando derechos y principios constitucionales relacionados con la persona humana y el ejercicio de sus funciones.
Previo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, en ausencia de Mario Morazán, aprobaron por mayoría de votos el recurso interpuesto por Jorge Cálix, relacionado con la no inscripción en la papeleta de candidatos a diputados por Olancho, así como el de Cristhian Villalobos por el departamento de Valle.
Por estos hechos, los magistrados fueron acusados del delito de prevaricato judicial, al considerar que emitieron resoluciones contrarias a la ley. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal el pasado 10 de noviembre.