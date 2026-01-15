El Consejo Electoral entregará las credenciales antes de la toma de posesión

Tegucigalpa, Honduras.-El proceso de acreditación de las autoridades electas avanzará conforme a los plazos constitucionales. Así lo confirmó el codirector electoral, Eduardo Fuentes, al detallar el calendario previsto para la entrega de credenciales por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El funcionario explicó que la entrega de credenciales se realizará antes de que los electos asuman oficialmente sus cargos, atendiendo los tiempos establecidos para cada nivel de elección.

En el caso del Poder Legislativo, el proceso deberá completarse previo al 21 de enero, fecha en la que asumen funciones los nuevos diputados al Congreso Nacional.

“Está previsto que se dé antes de que asuman las diferentes posiciones, es decir, antes del 21 de enero en el caso de los diputados del Congreso Nacional de la República”, señaló Fuentes.

El mismo criterio aplicará para la elección presidencial. De acuerdo con el codirector electoral, las credenciales del presidente electo y de los designados presidenciales deberán ser entregadas antes del 27 de enero, día en que se realiza la toma de posesión del Poder Ejecutivo.

“Y antes del 27 de enero, en el caso del presidente electo y sus designados presidenciales electos”, subrayó.

Fuentes añadió que el proceso de acreditación también abarcará a las autoridades municipales electas en todo el país, incluyendo alcaldes, vicealcaldes y regidores, como parte del cierre formal del ciclo electoral.“Así mismo con todas las corporaciones municipales, hablamos de alcalde, vicealcaldes y regidores”, indicó.

Previo a la toma de posesión de los candidatos electos, el CNE confirmó entrega de credenciales, sin embargo, aún no se define si la documentación se entregará en un acto público o se hará mediante la secretaría del órgano electoral