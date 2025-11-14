Más de 32 mil credenciales entregará el CNE a observadores electorales nacionales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó este 13 de noviembre la distribución de 32,605 credenciales destinadas a los observadores nacionales que participarán como veedores en las elecciones.

La entrega se desarrolló en la sede del CNE ubicada en la colonia El Prado, en Tegucigalpa, donde representantes de diversas organizaciones acudieron para retirar las acreditaciones oficiales que les permitirán desempeñar funciones de vigilancia durante los comicios.

En total, 45 organizaciones nacionales completaron el proceso de solicitud y validación para acreditar a sus miembros dentro del Proyecto de Observación Electoral. Estas instituciones integran redes ciudadanas, asociaciones civiles y plataformas especializadas en supervisión electoral.

Según explicó el organismo electoral, las credenciales son un requisito indispensable para que los observadores puedan acceder a los centros de votación, verificar procedimientos y documentar cualquier incidencia el día de las elecciones.

La observación nacional se considera un componente clave para fortalecer la transparencia y la confianza pública en el proceso, por lo que el CNE reiteró la importancia de que las organizaciones cumplan los plazos y lineamientos establecidos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Amilcar Flores, representante de la Organización Entretenidos HN y la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Honduras, expresó: "Nos han entregado 68, después del filtro, 21 personas quedan fuera por qué son participantes en el proceso electoral como candidatos".