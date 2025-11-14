Más de 32 mil credenciales entregará el CNE a observadores electorales nacionales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó este 13 de noviembre la distribución de 32,605 credenciales destinadas a los observadores nacionales que participarán como veedores en las elecciones.
La entrega se desarrolló en la sede del CNE ubicada en la colonia El Prado, en Tegucigalpa, donde representantes de diversas organizaciones acudieron para retirar las acreditaciones oficiales que les permitirán desempeñar funciones de vigilancia durante los comicios.
En total, 45 organizaciones nacionales completaron el proceso de solicitud y validación para acreditar a sus miembros dentro del Proyecto de Observación Electoral. Estas instituciones integran redes ciudadanas, asociaciones civiles y plataformas especializadas en supervisión electoral.
Según explicó el organismo electoral, las credenciales son un requisito indispensable para que los observadores puedan acceder a los centros de votación, verificar procedimientos y documentar cualquier incidencia el día de las elecciones.
La observación nacional se considera un componente clave para fortalecer la transparencia y la confianza pública en el proceso, por lo que el CNE reiteró la importancia de que las organizaciones cumplan los plazos y lineamientos establecidos.
Amilcar Flores, representante de la Organización Entretenidos HN y la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Honduras, expresó: "Nos han entregado 68, después del filtro, 21 personas quedan fuera por qué son participantes en el proceso electoral como candidatos".
Flores reconoció que "el filtro está bien montado, vale la pena decirlo, felicitar al Consejo, porque en comparación a las elecciones primarias ha habido mucho más orden y organización. Van a ser las elecciones más observadas de la historia".
La Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) fue otra de las entidades de la sociedad civil que también aprovechó para hacer el retiro de las acreditaciones. Suyapa Castro, miembro de Asonog, manifestó que esas identificaciones "están en debida forma, muy correctas".
Castro detalló que como organización harán el proceso de observación como parte del derecho ciudadano y su trabajo de veeduría será en Santa Rosa de Copán, Yoro, Choluteca y en la capital de la República.
Mañana continúa
La jornada de entrega comenzará mañana 15 de noviembre, con el fin de asegurar que todas las misiones y plataformas nacionales e internacionales reciban oportunamente su acreditación.
Mediante su cuenta en la red social X, la consejera Cossette López, apuntó: "Avanzamos con la entrega de credenciales para observadores electorales. Este compromiso ciudadano demuestra que Honduras avanza hacia un proceso democrático y transparente".
Reveló que también participarán en esta labor: 831 observadores internacionales y 60 observadores invitados.