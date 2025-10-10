CNE estima que unas 50 organizaciones observarán las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales participarán en el proceso de observación durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, se estima desde el Consejo Nacional Electoral (CNE). A 51 días de las elecciones generales, solamente 30 organizaciones han sido confirmadas, mientras alrededor de 19 solicitudes más se encuentran en proceso y otras pendientes. Estas organizaciones estarán observando el proceso en los 18 departamentos de Honduras. "Tenemos desde la semana pasada 19 más en proceso de aceptación y vamos con la época de acreditación. Yo siento que van a ser elecciones bastante observadas, ya se aprobaron 30, habían otras internacionales. Más de 50 organizaciones internacionales y nacionales van a estar observando, así que va a ser un proceso bastante observado", destacó la consejera del CNE, Cossette López.

La funcionaria electoral reiteró que "los ciudadanos, sean o no acreditados, tengan o no carnet que diga observador, pueden estar allí y ser veedores de su proceso. Hay una línea de denuncias, la 107, a la cual pueden llamar". López invitó a la población a participar activamente en el proceso electoral e informarse sobre lo que puede y no puede realizar un ciudadano al momento de participar como observador, posterior a ejercer el sufragio. "Los ciudadanos pueden ir ese día y estar presentes desde su proceso y no solo del conteo de los votos, sino del momento de la transmisión, que no se atrase, que no impidan que la persona que va a transmitir llegue a transmitir, y nada para no crear sesgos estadísticos que impliquen confusiones en horas tempranas o proclamaciones anticipadas", afirmó.