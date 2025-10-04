¿Cuántos observadores habrá en las elecciones generales?

Tegucigalpa, Honduras.- A 57 días de las elecciones generales, Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se contará con 144 delegados observadores internacionales y más de 200 mil ciudadanos habilitados para ejercer cargos en las 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en los 18 departamentos del país.

Ochoa, explicó que cada uno de los cinco partidos políticos tendrá representación en todas las JRV y que las candidaturas independientes también podrán acreditar un delegado observador por junta.

Los ciudadanos inscritos como presidentes, secretarios, escrutadores y vocales, tanto titulares como suplentes, suman cerca de 190 mil personas ejerciendo funciones dentro de las juntas.

El censo electoral definitivo alcanza los 6,522,577 hondureños, de los cuales 6,026,477 votarán en territorio nacional y 496,307 en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, donde habrá 15 JRV distribuidas en 12 ciudades.

No obstante, los hondureños en España no podrán participar, tras la decisión del pleno de consejeros que rechazó habilitar tres juntas en Madrid, Valencia y Barcelona.