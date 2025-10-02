Misión de observación electoral de la UE viajará a Honduras para comicios de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) confirmó el despliegue de una Misión de Observación Electoral (MOE) para acompañar las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025 en Honduras, luego de una invitación del gobierno hondureño y del Consejo Nacional Electoral (CNE). La decisión fue anunciada por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, quien designó al diputado del Parlamento Europeo, Francisco Assis, como jefe de la misión. “Es un honor para mí dirigir la Misión de Observación Electoral de la UE en Honduras, que ofrecerá una evaluación independiente e imparcial del proceso electoral. Mientras los ciudadanos hondureños se preparan para acudir a las urnas, esta MOE demuestra una vez más el compromiso de la UE con el apoyo a la democracia en Honduras”, expresó Assis en un comunicado oficial.

La misión estará integrada por distintos grupos de observadores internacionales. El Equipo Central, compuesto por un Observador Jefe Adjunto y once expertos electorales, arribará a Tegucigalpa el 11 de octubre. En las siguientes semanas se sumarán 32 Observadores a Largo Plazo, quienes serán desplegados en diferentes regiones del país para dar seguimiento a la campaña electoral y al contexto previo a los comicios. Posteriormente, se incorporarán 38 Observadores a Corto Plazo, que se enfocarán en la jornada de votación, el conteo de votos y la publicación de resultados. Además, una delegación del Parlamento Europeo se unirá poco antes de las elecciones. El día de los comicios (30 de noviembre), la misión será reforzada por observadores locales de embajadas europeas y países socios acreditados en Honduras, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar una observación más exhaustiva.

Evaluación del proceso