Asociación de Pastores desplegará diez mil voluntarios para observar las elecciones

Mario Banegas, presidente de la APT, informó que desde el fin de semana se inició el proceso de capacitación de los voluntarios que vigilarán las urnas

  • Asociación de Pastores desplegará diez mil voluntarios para observar las elecciones

    La Asociación de Pastores apuesta por elecciones limpias con 10,000 observadores, voluntarios iniciaron con las capacitaciones en octubre y esperan sean acreditados el 20 del mismo mes.

     Foto: El Heraldo
  • 29 de septiembre de 2025 a las 17:36

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), Mario Banegas, informó que ya se encuentran listos para desplegar alrededor de 10,000 observadores en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Banegas detalló que desde el sábado comenzaron con las capacitaciones de los voluntarios y que el proceso de acreditación iniciará en octubre.

“Esperamos que ya el 20 de octubre empiecen a entregar las credenciales para entregarlas a las personas que serán observadores el 30 de noviembre”, afirmó.

El dirigente religioso agregó que confían en una amplia participación ciudadana y que la jornada se desarrolle en un ambiente de transparencia.

CNE recibe 19 nuevas solicitudes de organismos para observación electoral

“Se espera una participación fuerte de votantes y que las mismas sean limpias y transparentes y que los candidatos respeten a la persona que sea elegida por el pueblo”, puntualizó.

Durante las últimas semanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la aprobación de 29 solicitudes de instituciones y organismos interesados en participar en el proceso de veeduría electoral. Asimismo, se conoció de la recepción de 19 nuevas solicitudes de organismos nacionales e internacionales.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más