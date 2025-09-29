Asociación de Pastores desplegará diez mil voluntarios para observar las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), Mario Banegas, informó que ya se encuentran listos para desplegar alrededor de 10,000 observadores en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Banegas detalló que desde el sábado comenzaron con las capacitaciones de los voluntarios y que el proceso de acreditación iniciará en octubre.

“Esperamos que ya el 20 de octubre empiecen a entregar las credenciales para entregarlas a las personas que serán observadores el 30 de noviembre”, afirmó.

El dirigente religioso agregó que confían en una amplia participación ciudadana y que la jornada se desarrolle en un ambiente de transparencia.