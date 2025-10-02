¿Cuántos hondureños están habilitados para votar en las elecciones generales 2025?

Este jueves el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, informó que el censo electoral defintivo es de 6,522,577 personas que podrán ejercer el sufragio tanto en Honduras como en el extranjero.

Tegucigalpa, Honduras.- A 59 días de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 30 de noviembre, el censo electoral está listo con millones de ciudadanos hondureños habilitados para votar el próximo 30 de noviembre.

De este grupo de personas, 6,026,477 emitirán su voto en territorio hondureño. Los 496,307 están registrados para votar desde otro país.

Para la carga electoral a nivel nacional, se instalarán 5,744 centros de votación en los 18 departamentos del país con más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV).

La mayor parte del voto en el extranjero se concentra en Estados Unidos, donde hay 399,530 hondureños habilitados, los cuales podrán votar en 12 ciudades del país norteamericano a través de 15 JRV.

Sin embargo, los hondureños en España no podrán ejercer el sufragio, ya que por mayoría de votos en el pleno de consejeros (Con los votos de Ana Paolla Hall y Cossette López), se votó en contra de habilitar tres JRV en Madrid, Valencia y Barcelona, indicó Ochoa, agregando que 67,978 personas se quedarán sin su derecho ciudadano.

Por otro lado, Ochoa detalló que 131,344 personas solicitaron cambio de centro de votación, de las cuales 127,537 peticiones fueron aprobadas y 3,807 denegadas.