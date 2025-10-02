CNE recibe ofertas de cinco empresas para la impresión de listado definitivo de electores

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió este jueves las ofertas de cinco empresas, de las cuales una será elegida para llevar a cabo la impresión de los listados oficiales de electores, también conocidos como censo electoral, para las elecciones generales del 30 de noviembre. El órgano electoral aperturó el proceso desde el 28 e septiembre y las empresas tenían hasta las 10 de la mañana de este jueves 2 de octubre para presentar sus ofertas. Finalizado ese plazo, fueron cinco las participantes: Expresión Digital, Expresiones Postales, MPC Print Center, Sumitec y Xmedia. La que gane el proceso de contratación será la encargada de imprimir los censos donde se plasmarán los datos electorales de los más de 6.5 millones de hondureños habilitados para ejercer el voto.

Otras adjudicaciones

De acuerdo al cronograma electoral, para este 2 de octubre se contempla que estén listas las papeletas definitivas de los ciudadanos que aspiran cargos a la presidencia de la república, al Parlamento Centroamericano (Parlacen), diputaciones y alcaldías en los 298 municipios. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los candidatos independientes y de los partidos que no participaron en las elecciones primarias hasta el pasado 23 de septiembre para enviar al CNE la fotografía con la que aparecerán en las papeletas. Asimismo, en este día también inició el proceso de licitación para la impresión de documentos esenciales y auxiliares con los que deben contar las Juntas Receptoras de Votos (JRV). De igual forma, la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) resolvió adjudicar seis empresas para la impresión de los instructivos y manuales de capacitación electoral. Las empresas elegidas son: Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico de S. de R.L. de C.C, Expresión Digital, Inversiones Print Media, Impresiones Postales, Gráfico Tegucigalpa, RR Donnelley de Honduras.