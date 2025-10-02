CNE recibe ofertas de cinco empresas para la impresión de listado definitivo de electores

De acuerdo al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/interactivos/elecciones-honduras-cronograma-electoral-crisis-cne-fechas-GC26718583" target="_blank">cronograma electoral,</a> para este 2 de octubre se contempla que estén listas las papeletas definitivas de los ciudadanos que aspiran cargos a la presidencia de la república, al Parlamento Centroamericano (Parlacen), diputaciones y alcaldías en los 298 municipios.Los candidatos independientes y de los partidos que no participaron en las elecciones primarias hasta el pasado 23 de septiembre para enviar al CNE la fotografía con la que aparecerán en las papeletas.Asimismo, en este día también inició el proceso de licitación para la impresión de documentos esenciales y auxiliares con los que deben contar las Juntas Receptoras de Votos (JRV).De igual forma, la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-cne-adjudica-contratos-impresion-papeletas-documentos-electorales-GJ27597364" target="_blank">(UCCE) </a>resolvió adjudicar seis empresas para la impresión de los instructivos y manuales de capacitación electoral.Las empresas elegidas son: Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico de S. de R.L. de C.C, Expresión Digital, Inversiones Print Media, Impresiones Postales, Gráfico Tegucigalpa, RR Donnelley de Honduras.