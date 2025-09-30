Reportan ingreso de unidad antibombas de las FF AA en instalaciones del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y empleados del órgano electoral reportaron el ingreso de una unidad antibombas de las Fuerzas Armadas a las instalaciones del CNE en las últimas horas. Cossette López, consejera del CNE, indicó que "no sabemos de qué se trata, incluso, a nuestro personal de seguridad interna se le excluye de dar acceso a información".

Sin embargo, Roosevelt Hernández, jefe de la institución castrense, afirmó que la presencia militar en el CNE obedece a una alerta recibida el pasado 22 de septiembre sobre un posible artefacto explosivo en las cercanías del ente electoral. Pese a no encontrar ningún explosivo, las Fuerzas Armadas decidieron mantener binomios caninos en cada sede del CNE como medida preventiva, expresó Hernández. "El 22 de septiembre se tuvo una alerta y con el escuadrón antibombas se realizaron ciertos protocolos para comprobar la veracidad de la información, afortunadamente los resultados fueron negativos. Lo que se ha determinado por seguridad es dejar un binomio en cada una de las instalaciones", declaró el titular de las FF AA.