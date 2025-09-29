Exhortan al CNE aplicar ley de forma pareja en resolución del caso de Jorge Cálix

La falta de pronunciamiento del CNE sobre Jorge Cálix ha dividido opiniones, desde llamados a aplicar la ley de forma pareja hasta presunto favoritismo

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de un pronunciamiento formal sobre la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación con la solicitud de inscripción de Jorge Cálix en la planilla de diputados por el departamento de Olancho, ha generado opiniones divididas dentro y fuera del instituto político.

En un extremo, sectores piden al órgano electoral aplicar la ley de forma pareja, aplicando los mismos antecedentes en casos anteriores que fueron resueltos de manera favorable, como es la inscripción de Hipólito Perdomo en Santa Bárbara, quien no salió electo quien las primarias.

“Los consejeros si van a aplicar la ley tiene que ser para todos, no puede ser para unos y para otros no, en la medida que ellos tomen decisiones basadas en ley aplicada igual para todos los partidos en esa medida se van a ganar la confianza y la credibilidad”, indico la analista política, Julieta Castellanos.

Sostuvo que “si ellos aplican la ley a unos y a otros no, se van a ver como subordinados obedeciendo órdenes de los caciques de los partidos”.

El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIT), Eduardo Facussé manifestó que “así como CNE resolvió denegar la participación de Jorge Calix, deberían denegar la de Hipólito Perdomo por las mismas razones, la de Isis Cuéllar se supone fue expulsada y la de Rodolfo Padilla se supone esta inhabilitado”.

En otra ala, dirigentes liberales descartan que el partido pueda enfrentarse a un escenario de división, no obstante, no aseguraron agotarán todas las instancias para lograr la inscripción de Jorge Cálix.

“Estamos a la espera que entre hoy o mañana el CNE se pronuncie y de esa forma agotar la vía expedita. Estamos unidos al rededor de nuestro candidato presidencial y lo que se quiere, es una estrategia de partido para que se fortalezca en Olancho”, aseguró Mariano Torres, dirigente del PL.

Hasta el momento, aunque fue anunciada la separación de dos empleados del CNE por la publicación del nombre del actual diputado en la papeleta electoral, todavía el órgano electoral no emite una resolución definitiva explicando la determinación.

