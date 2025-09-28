CNE separa a dos personas por publicación de papeleta con Jorge Cálix como candidato a diputado

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron que se separó de sus cargos a dos personas de la institución involucradas en la publicación de la papeleta electoral en la que figuraba Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho con el Partido Liberal. "El pleno del CNE ha procedido a separar de sus cargos a dos personas. Las acciones de estas personas han impactado en la credibilidad del proceso y han redundado en una pérdida de confianza relevante que impide continuar con la relación laboral que implica el ejercicio de atribuciones en actividades electorales que son de seguridad nacional", informó Ana Paola Hall, consejera presidente del órgano electoral.

Seguidamente, aseguró que siguen investigando los acontecimientos "para determinar otras medidas pertinentes". Por su parte, el consejero Marlon Ochoa aseveró que las papeletas oficiales de los candidatos a cargos de elección pública se publicarán el 2 de octubre, previo a que estas sean impresas. "Las papeletas actualmente exhibidas tienen carácter preliminar. Se están actualizando constantemente y están sujetas a resoluciones del pleno y a la auditoría externa antes de convertirse en definitivas", enfatizó Ochoa. Además, indicó que todos los casos en los que hay inconsistencias están identificados, siendo reflejadas las vacantes por aquellos candidatos que han renunciado a sus aspiraciones. A su vez, recordó que las sustituciones están sujetas a los requisitos y prohibiciones que se contemplan en la Ley Electoral de Honduras. "Condenamos la manipulación de la información por parte de actores políticos sobre este y otros casos, que, en detrimento de la credibilidad del proceso, y bajo el conocimiento exacto de los hechos, difundieron mensajes contrarios a la verdad jurídica con el solo propósito de confundir a la población y a la opinión pública", sentenció el CNE.