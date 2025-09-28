Nasralla sobre inscripción de Jorge Cálix: "Si la ley no lo permite, no voy a violar la ley"

Choluteca, Choluteca.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, estuvo la noche del 27 de septiembre en Choluteca y se refirió a la posible inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho. Justamente el 27 de septiembre, Cálix apareció en la papeleta de diputados en Olancho, pero horas después el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que había un error y aún no había una decisión final sobre la inscripción del actual parlamentario.

Nasralla fue consultado en Choluteca si está de acuerdo en que Jorge Cálix participe en las elecciones generales, valorando que fue precandidato presidencial en los comicios internos. "Yo estoy de acuerdo con la ley, seré un respetuoso de la ley y para la ley me amparo en José Alfredo Saavedra, que es abogado o en Maribel Espinoza. Si la ley no lo permite, no voy a violar la ley", dijo. Añadió que "no he violado la ley nunca, por lo tanto, no voy a apoyar que alguien quiera violar la ley, aunque eso sea una costumbre". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El CNE aclaró este sábado que la papeleta en la que aparecía Jorge Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho fue un error en el sistema de divulgación y fue retirada. En las últimas horas circuló la papeleta publicada por el propio CNE, donde figuraba el nombre del exprecandidato presidencial en la casilla 22 de diputados por Olancho.