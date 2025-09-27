Xiomara Castro llega a Montenegro donde será premiada por su trayectoria

Podgorica, Montenegro.- La presidenta Xiomara Castro se instaló en Montenegro, país ubicado en el sureste de Europa, a orillas del mar Adriático, donde recibirá un reconocimiento. Tras arribar a la nación europea fue recibida por la vicepresidenta del Parlamento de Montenegro, Zdenka Popović.

Según informó el gobierno, durante el encuentro abordaron temas como el fortalecimiento de la cooperación entre Honduras y Montenegro, retos comunes en materia de igualdad de género, democracia y transparencia institucional. Será este lunes 29 de septiembre cuando Xiomara Castro recibirá el Premio Pioneras en Liderazgo Político Femenino, un reconocimiento por su papel histórico a favor de la mujer hondureña, precisó Casa de Gobierno.

"En Montenegro ella va a recibir un premio que dan los gobiernos de Europa, los reinos y las fundaciones que otorgan el premio a mujeres destacadas por su trayectoria internacional", había adelantado a EL HERALDO el vicecanciller Gerardo Torres. "La única latinoamericana que ha recibido ese premio es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la presidenta Castro está por viajar porque en estos próximas días le entregan ese premio. Ya hay una avanzada allá y solo va a recibir el premio", abonó Torres a este rotativo.