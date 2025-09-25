Tras no asistir a la Asamblea General de la ONU, Xiomara Castro viajará a Montenegro

A su vez, el diplomático se refirió a la no presencia de Castro en la Asamblea General de la ONU, evento que se está efectuando en Nueva York, Estados Unidos.

La mandataria recibirá un premio por parte de gobiernos, reinos y organizaciones europeas, adelantó a EL HERALDO el vicecanciller Gerardo Torres.

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de no asistir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ( ONU ), la presidenta Xiomara Castro viajará en las próximas a Montenegro , país ubicado en el sureste de Europa, a orillas del mar Adriático.

"El papa le dio una cita a inicios de septiembre y tenía que viajar a el Vaticano, después tenía que viajar a Nueva York donde son muchos días, posteriormente un viaje a Montenegro donde varias organizaciones europeas y reinos de Europa han decidido que su premio más importante se lo van a dar a la presidenta Castro por su trayectoria", indicó

Torres añadió que "ella estuvo enferma y se ausentó en la inauguración de varias obras, se le cargó mucho lo agenda y terminó decidiendo dónde participar y dónde no. El canciller Javier Bu está en la Asamblea General participando en los espacios que le tocan a la presidenta".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Siguió diciendo que "la Constitución establece que si un mandatario está más de 15 días fuera del país, tiene que pedirle permiso al Congreso y así como está el Congreso es un problema".

Sobre ese viaje a Montenegro, país que fue parte de Yugoslavia y en 2006 se separó de Serbia, precisó: "En Montenegro ella va a recibir un premio que dan los gobiernos de Europa, los reinos y las fundaciones que otorgan el premio a mujeres destacadas por su trayectoria internacional".

Finalmente adujo que "la única latinoamericana que ha recibido ese premio es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la presidenta Castro está por viajar porque en estos próximas días le entregan ese premio. Ya hay una avanzada allá y solo va a recibir el premio".

Montenegro será el país número 20 que visitará la presidenta Xiomara Castro durante sus casi cuatro años de mandato.