Embarazos en adolescentes frenan la educación y agravan la pobreza en el país

Tegucigalpa Honduras.-El embarazo en la adolescencia está impactando en el 23% de las hondureñas de entre 15 y 19 años de edad, señala un informe presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El estudio llamado Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Honduras, revela que una de cada cuatro en el país se convierte en madre antes de cumplir los 19 años. La realidad de maternidad temprana genera efectos profundos en la salud, la educación y el desarrollo social de las mujeres, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión.

De acuerdo a los datos, los embarazos adolescentes están causando un impacto económico alarmante en el país estimado en 297 millones de dólares anuales, lo que equivale a aproximadamente 7.8 mil millones de Lempiras. "Vemos que no solo es un tema de derechos, sino que hay una implicación económica; lo que habla que el costo que tiene el no prevenir el embarazo en adolescente en Honduras es de 297 millones de dólares al año, eso corresponde al 1.18% del Producto Interno Bruto", indicó Iván Castellanos, representante del UNFPA. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además del impacto económico, el embarazo adolescente aumenta las inequidades sociales en el país, tal es el caso del abandono y el rezago escolar. El informe indica que quienes han sido adolescentes con hijos alcanzan menores niveles de educación; mientras que una mujer que tuvo hijos en edad adulta tiene un 12.8% de probabilidad de alcanzar el nivel de educación universitaria. Respecto al ámbito laboral, el estudio señala que la tasa de desempleo para las mujeres que tuvieron hijos en la adolescencia fue del 11%, frente al 8.1% de las que fueron madres en edad adulta.

Además, las adolescentes con hijos antes de los 19 años no solo perciben ingresos en promedio 22% inferiores, sino que estos no les permiten superar la línea de pobreza, indica el informe. "Encontraron que las madres adolescentes tienen que abandonar la escuela y si no la terminan es mucho más complicado que tengan un empleo digno, bien remunerado y con condiciones decentes de trabajo; si no tienen eso difícilmente tendrán un ingreso mayor y mucho menos un ahorro", añadió el representante. Castellanos manifestó que la prevalencia de este fenómeno no se da en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, sino en zonas más rurales como Olancho. "En departamentos como Francisco Morazán y Cortés la prevalencia se encuentra entre 54% y 66% mujeres de 15 y 19 años la tasa de fecundidad; pero hay otros departamentos como Olancho donde se registra una tasa tres veces mayor, de 140%", detalló.