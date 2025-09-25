Uferco: Informe del TSC sobre caso de Sedesol no es prueba ante un tribunal

Tegucigalpa, Honduras.— Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), aseguró que el informe elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el manejo irregular de fondos en Sedesol, y remitido al Ministerio Público, no constituye en sí una evidencia ante un tribunal. “El informe no está dirigido a convertirse en prueba ante un tribunal, sino que simplemente son hallazgos que ha realizado el Tribunal Superior de Cuentas y los pone en conocimiento del Ministerio Público para que pueda investigar”, señaló en una conferencia de prensa. Santos explicó que, aunque aún no ha revisado personalmente el informe del TSC, es importante entender que los hallazgos del tribunal no constituyen pruebas legales para presentar acusaciones automáticas. En el documento se revelan irregularidades en la distribución del Fondo de Administración Solidaria, un programa presupuestado para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales, el cual debe ser solicitado por los diputados. EL HERALDO Plus también reveló que diputados de varias corrientes, principalmente del oficialismo, gestionaron millones de lempiras para supuestas ayudas sociales, bajo un esquema muy opaco. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En todo caso, la fiscalía tiene la responsabilidad de ampliar la investigación y reunir pruebas adicionales antes de presentar cualquier requerimiento fiscal. EL HERALDO Plus reveló hace tres meses, cuando estalló el escándalo, parte del esquema utilizada por Isis Cuéllar, congresista de Copán, para desviar fondos, utilizando a beneficiarios fantasmas que entregaron el dinero de las ayudas sociales a cercanos y colaboradores de Cuéllar. Santos expuso que la Fiscalía realiza, por su parte, investigaciones activas sobre el manejo irregular de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Además, el director de Uferco confirmó que las investigaciones abarcan casos tanto de la administración anterior como de la actual. “Tenemos investigaciones asignadas que corresponden a ambos periodos”, dijo, aunque se mostró reservado para no entorpecer el debido proceso y respetar la confidencialidad. No obstante, adelantó que dentro de los casos se indagan delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude. En particular, explicó que en varias investigaciones aparecen personas que habrían usado sus influencias para favorecerse o favorecer a terceros, lo que amerita investigar también el delito de tráfico de influencias. En cuanto a los recursos con los que cuenta la unidad, Santos reconoció que a pesar de un incremento presupuestario este año para el Ministerio Público, la Uferco aún carece del personal y equipamiento suficiente para atender la complejidad y volumen de casos que maneja.

“Tenemos que trabajar con lo que hay”, afirmó con cierta resignación. Al mismo tiempo, negó categóricamente que existan presiones políticas para influir en el curso de las investigaciones. “No recibo llamadas de políticos y si alguien intenta presionarme, simplemente corto la comunicación”, sostuvo con firmeza. Santos también hizo un llamado a la población y a los medios a evitar especulaciones prematuras, especialmente en un año electoral. “Estamos trabajando con objetividad y respeto a los derechos fundamentales de todos los involucrados. Cuando las investigaciones concluyan, ustedes conocerán los resultados”, concluyó.

TSC: Se benefició al círculo de Cuéllar

El informe del Tribunal Superior de Cuentas documenta una serie de irregularidades en el manejo del Fondo de Administración Solidaria. El fondo forma parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023 y estaba destinado a beneficiar a comunidades vulnerables mediante proyectos específicos.