Ministra de Sedesol: Isis Cuéllar tendrá que responder ante la autoridad competente

Mirtha Gutiérrez afirmó que desde Sedesol han estado colaborando con las autoridades en las investigaciones. Sobre el extitular de esa institución, respondió que le corresponde a él contar su versión

  • 24 de septiembre de 2025 a las 16:33
Ministra de Sedesol: Isis Cuéllar tendrá que responder ante la autoridad competente

En entrevista exclusiva con EL HERALDO Plus, la ministra Mirtha Gutiérrez destacó la importancia del respeto al debido proceso y subrayó que no ha mantenido comunicación con la diputada Isis Cuéllar.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.— Mirtha Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), afirmó que en ningún momento mantuvo una comunicación con la diputada de Copán, Isis Cuéllar, señalada en el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por irregularidades en la administración del Fondo de Administración Solidaria (FAS).

“No me referiré a sus declaraciones o decisiones. El Ministerio Público es el organismo encargado de investigar y determinar responsabilidades. Ella (Isis Cuéllar) tendrá que responder ante la autoridad competente”, sostuvo, al referirse a los señalamientos del TSC sobre los proyectos ejecutados a través de Sedesol.

Este respeto por el debido proceso es una constante en su discurso. “Somos colaboradores del proceso, pero hasta que no concluya la investigación no emitiremos declaraciones oficiales. La justicia determinará la responsabilidad de cada persona involucrada y nosotros respetamos la presunción de inocencia”, afirmó en una entrevista exclusiva con EL HERALDO Plus.​​​

TSC confirma que Isis Cuéllar usó fondo de diputados de manera irregular

El TSC detectó múltiples irregularidades, que van desde proyectos inconsistentes hasta facturas fraudulentas y materiales sin uso real.

La diputada por Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, es señalada como la figura central en un esquema que favoreció a personas cercanas y desvió recursos públicos a través de Sedesol, lo que ha generado un fuerte impacto en la confianza ciudadana. El el documento también aparece José Carlos Cardona, exsecretario de Sedesol, quien salió de esa institución tras el escándalo.

Ante esto, la ministra subrayó que la institución responde con rigor a todas las solicitudes de información provenientes de las entidades investigadoras, incluyendo la Secretaría de Transparencia, el TSC y el Ministerio Público.

Cardona en informe del TSC: "Desconocí en todo momento dichas solicitudes, era imposible"
Ministra de Sedesol: “No están investigando diputados, sino el fondo”

Además, Gutiérrez reconoció que desde que asumió el cargo sabía que la institución presentaba áreas debilitadas, otras saturadas y procesos innecesarios.

“Hemos fortalecido las áreas vulnerables, reducido las que tenían exceso de carga y eliminado lo que no aportaba valor. Desde el primer día iniciamos investigaciones internas y promovimos cambios organizativos, siempre dentro del marco legal”, explicó.

“Mi responsabilidad es implementar los cambios necesarios para girar nuevas directrices que mejoren y reconfiguren la institución. Áreas debilitadas las estamos fortaleciendo, las sobrecargadas las estamos aliviando, y las que no son necesarias las estamos eliminando”, enfatizó la ministra.

El proceso incluye una revisión exhaustiva de la ejecución del Fondo de Administración Solidaria, cuyo propósito original era financiar obras sociales menores.

Asimismo, destacó que en Sedesol “no hay días libres ni teletrabajo; seguimos entregando la información en los tiempos establecidos, incluso trabajando sábados, domingos y días festivos, porque queremos que nuestro legado sea recordado por su transparencia”.

La ministra admitió que recomponer la institución es un desafío complejo. “No ha sido fácil, pero asumimos la responsabilidad de recuperar la confianza pública y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, afirmó.

Te gustó este artículo, compártelo
El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

Ver más