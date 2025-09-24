Ministra de Sedesol: Isis Cuéllar tendrá que responder ante la autoridad competente

Tegucigalpa, Honduras.— Mirtha Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), afirmó que en ningún momento mantuvo una comunicación con la diputada de Copán, Isis Cuéllar, señalada en el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por irregularidades en la administración del Fondo de Administración Solidaria (FAS). “No me referiré a sus declaraciones o decisiones. El Ministerio Público es el organismo encargado de investigar y determinar responsabilidades. Ella (Isis Cuéllar) tendrá que responder ante la autoridad competente”, sostuvo, al referirse a los señalamientos del TSC sobre los proyectos ejecutados a través de Sedesol. Este respeto por el debido proceso es una constante en su discurso. “Somos colaboradores del proceso, pero hasta que no concluya la investigación no emitiremos declaraciones oficiales. La justicia determinará la responsabilidad de cada persona involucrada y nosotros respetamos la presunción de inocencia”, afirmó en una entrevista exclusiva con EL HERALDO Plus.​​​

El TSC detectó múltiples irregularidades, que van desde proyectos inconsistentes hasta facturas fraudulentas y materiales sin uso real. La diputada por Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, es señalada como la figura central en un esquema que favoreció a personas cercanas y desvió recursos públicos a través de Sedesol, lo que ha generado un fuerte impacto en la confianza ciudadana. El el documento también aparece José Carlos Cardona, exsecretario de Sedesol, quien salió de esa institución tras el escándalo. Ante esto, la ministra subrayó que la institución responde con rigor a todas las solicitudes de información provenientes de las entidades investigadoras, incluyendo la Secretaría de Transparencia, el TSC y el Ministerio Público.