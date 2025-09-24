Ministra de Sedesol: Isis Cuéllar tendrá que responder ante la autoridad competente

Además, Gutiérrez reconoció que desde que asumió el cargo sabía que la institución presentaba áreas debilitadas, otras saturadas y procesos innecesarios.“Hemos fortalecido las áreas vulnerables, reducido las que tenían exceso de carga y eliminado lo que no aportaba valor. Desde el primer día iniciamos <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/fiscal-general-johel-zelaya-corrupcion-sedel-color-politico-HA27501644" target="_blank">investigaciones internas y promovimos cambios organizativos, </a>siempre dentro del marco legal”, explicó.“Mi responsabilidad es implementar los cambios necesarios para girar nuevas directrices que mejoren y reconfiguren la institución. Áreas debilitadas las estamos fortaleciendo, las sobrecargadas las estamos aliviando, y las que no son necesarias las estamos eliminando”, enfatizó la ministra.El proceso incluye una revisión exhaustiva de la ejecución del Fondo de Administración Solidaria, cuyo propósito original era financiar obras sociales menores.Asimismo, destacó que en Sedesol “no hay días libres ni teletrabajo; seguimos entregando la información en los tiempos establecidos, incluso trabajando sábados, domingos y días festivos, porque queremos que nuestro legado sea recordado por su transparencia”.La ministra admitió que recomponer la institución es un desafío complejo. “No ha sido fácil, pero asumimos la responsabilidad de recuperar la confianza pública y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, afirmó.