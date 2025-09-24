Johel Zelaya: No callaremos ningún acto de corrupción sin importar el color político

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró que el Ministerio Público está actuando con firmeza, sin preferencias partidarias, y con la determinación de marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Honduras. La reacción surge horas después de que se conociera el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el uso irregular de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el departamento de Copán. “Hay un Ministerio Público que está investigando casos del actual gobierno y lo hace sin ninguna reserva”, declaró. Zelaya aseguró que “el Ministerio Público que ahora existe no va a callar ningún acto de corrupción, indistintamente del color político. Eso debe quedarle claro al pueblo hondureño. Apoyemos a los fiscales que están luchando contra este flagelo que ha hundido al país en la desgracia”.

Según el fiscal, el país necesita un compromiso colectivo con la legalidad y esa lucha no puede ser fragmentada ni selectiva. En ese sentido, confirmó que se están investigando distintos casos con distintos niveles de avance, incluyendo el de Sedesol. Al respecto, el Zelaya aclaró que este expediente no es nuevo ni una reacción a la filtración, ya que la investigación sobre Sedesol comenzó hace dos meses y medio, mucho antes de que el documento saliera del ámbito de las instituciones responsables. En​​ la investigación del TSC, que confirma varias denuncias realizadas por EL HERALDO Plus, señaló que la diputada por el departamento de Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, habría utilizado fondos públicos de manera irregular, beneficiando presuntamente a personas cercanas a su entorno familiar, político y laboral.

Los hallazgos, producto de una auditoría especial llevada a cabo entre julio de 2023 y febrero de 2025, apuntan a una estrategia sistemática para desviar recursos del Fondo de Administración Solidaria (FAS), asignado a Sedesol. El detonante de la investigación fue un video difundido en redes sociales y medios nacionales, en el que la diputada Cuéllar Erazo aparece conversando con el entonces titular de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, sobre la presunta canalización de fondos sociales hacia estructuras del partido oficialista. Las imágenes provocaron una reacción inmediata del Ministerio Público, del TSC y de organizaciones de la sociedad civil, lo que llevó a que el caso se convirtiera en una prioridad dentro de la agenda investigativa institucional.

Zelaya también se refirió al caso de Steven Fajardo, yerno de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, que, según dijo, también involucra fondos públicos y presuntos actos irregulares, y que lleva más de un año bajo investigación. De acuerdo con Zelaya, “hay pruebas contundentes que serán presentadas por los fiscales en la audiencia inicial. No se trata de especulaciones ni de persecuciones políticas; se trata de evidencia concreta”. Al ser consultado sobre otras figuras mencionadas públicamente, el fiscal general no rehuyó la controversia: confirmó que Carlos Zelaya y don Villeda Bermúdez también están siendo investigados. Sin embargo, reconoció que solo uno de estos casos ha sido judicializado hasta ahora: el de Romeo Vásquez. La diferencia —explicó— radica en el tipo de prueba disponible. En los casos de Carlos Zelaya y Villeda Bermúdez, existen dos videos obtenidos en la clandestinidad, lo cual “hace más engorroso encontrar pruebas que puedan ser utilizadas legalmente para presentar un requerimiento fiscal”. “Desde el momento en que tengamos pruebas suficientes, que nos permitan estar seguros de que un juzgado no las va a rechazar ni va a dictar un sobreseimiento, nosotros vamos a presentar requerimiento contra quien sea. Llámese Carlos Zelaya, llámese Villeda Bermúdez. Vamos a actuar conforme a la ley”, expresó el Fiscal. Zelaya también fue enfático al dirigirse a la población. Hizo un llamado directo a la ciudadanía para que respalde el trabajo de los fiscales.