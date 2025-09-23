Diputado sobre informe de corrupción en Sedesol: “Le exijo al fiscal que actúe"

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El <b>diputado</b> de Libertad y Refundación (Libre), <b>Oved López</b>, exigió al fiscal general de la República, Johel Zelaya, que actúe con inmediatez en el caso de su compañera, la congresista <b>Isis Carolina Cuéllar Erazo</b>, tras la divulgación del informe del <b>Tribunal Superior de Cuentas (TSC</b>) que señala el manejo irregular de fondos públicos en el departamento de Copán.“Le exijo al fiscal que haga cumplir la ley en todos los casos”, manifestó el legislador, quien aseguró que si ya existe un informe oficial que sugiere la comisión de posibles delitos, el siguiente paso debe ser una acción concreta por parte del Ministerio Público.“El Tribunal Superior de Cuentas es la instancia administrativa, y si el Tribunal Superior de Cuentas ha determinado que puede existir un delito, pues por eso debe pronunciarse la Fiscalía General de la República y actuar de inmediato, con prontitud, igual que los casos que se están investigando”, pidió.