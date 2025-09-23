Diputado sobre informe de corrupción en Sedesol: “Le exijo al fiscal que actúe"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Oved López, exigió al fiscal general de la República, Johel Zelaya, que actúe con inmediatez en el caso de su compañera, la congresista Isis Carolina Cuéllar Erazo, tras la divulgación del informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que señala el manejo irregular de fondos públicos en el departamento de Copán. “Le exijo al fiscal que haga cumplir la ley en todos los casos”, manifestó el legislador, quien aseguró que si ya existe un informe oficial que sugiere la comisión de posibles delitos, el siguiente paso debe ser una acción concreta por parte del Ministerio Público. “El Tribunal Superior de Cuentas es la instancia administrativa, y si el Tribunal Superior de Cuentas ha determinado que puede existir un delito, pues por eso debe pronunciarse la Fiscalía General de la República y actuar de inmediato, con prontitud, igual que los casos que se están investigando”, pidió.

A pesar de que reconoció que no conoce todos los detalles del informe del TSC, insistió en que, desde antes de su publicación oficial, ya se había posicionado en contra de la permanencia de Cuéllar en el cargo dentro del Congreso Nacional. "Desde antes nosotros hemos mencionado y fuimos los primeros que señalamos que la diputada debía renunciar y que debería de retirarse de los cargos que tiene en el partido, y esa fue la decisión que tomó el partido. Y esperamos que esa decisión que tomó el partido se cumpla", dijo López, en referencia a la resolución emitida por la coordinación Nacional de Libre el mes pasado. El diputado indicó que ha sido uno de los pocos miembros de su bancada que ha exigido públicamente que se haga efectiva la resolución. "He sido el único diputado de la bancada de mi partido que he señalado que ya es hora de que se cumpla la resolución que tomó la más alta instancia de toma de decisiones del partido, que es la Coordinación Nacional. La Coordinación Nacional pidió y exigió la renuncia y además que le quitaran la coordinación que ostenta en el departamento de Copán", dijo.

López afirmó que esa petición ha sido dirigida directamente al coordinador general de Libre, Manuel “Mel” Zelaya. “Eso nosotros lo hemos estado pidiendo en este caso al coordinador general de nuestro partido: que haga cumplir esa decisión que se tomó. Que de un solo, como la autoridad, se le quite esos cargos de partido”, expresó. Respecto a su situación en el Congreso Nacional, el legislador considera que hay dos opciones, porque "ya lo que aplica aquí son dos cosas: la renuncia de ella o el juicio político”. Además de sus declaraciones en el Congreso, López reveló que ya conversó directamente con Cuéllar y le sugirió renunciar. “Personalmente en una conversación le decía que lo mejor que ella podía hacer es ya renunciar para no hacerle tanto daño al partido. El partido no tiene ninguna culpa en este caso. La culpa es de los funcionarios y es de los que hacen mal y que cometen actos de corrupción”, declaró López. También fue enfático al referirse a un video en el que aparece la diputada hablando sobre el uso de fondos para campañas políticas. “Existe una evidencia en un video donde claramente ella señala que el dinero le está usando para campaña. Solo con ese video, ella debería de renunciar a cualquier actividad política para no hacerle daño al partido. Apartarse de la política es lo mejor que puede hacer para no dañar a un partido que no tiene la culpa en este caso”, expuso el diputado. López concluyó reiterando su postura: “Así como estamos aplaudiendo esta investigación que se está llevando a cabo con empresas de maletín en San Pedro Sula, también le exigimos al fiscal, Johel Zelaya, que aplique justicia en este caso o cualquier otro caso que sea de corrupción, ya sea en anteriores periodos o en este periodo”.

El caso Cuéllar y las observaciones del TSC