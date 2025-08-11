‘Mel’ Zelaya dice que solo en un país de "trogloditas" pueden oponerse a una Constituyente

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales mencionó que Libertad y Refundación (Libre) sigue a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque reconoce que no hay forma de hacerla a corto o mediano plazo. ‘Mel’ se refirió a diversos tópicos y entre ellos, defendió a Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos da 50 millones de dólares para capturar al presidente de Venezuela.

"Si creyéramos que los señalamientos contra Maduro fueran ciertos, no tendríamos relaciones con él. Creemos que son especulaciones mal infundadas", inició diciendo Zelaya en HRN. A criterio del expresidente, solo los "trogloditas" pueden estar en contra de una Asamblea Nacional Constituyente, por lo que seguirán impulsando el proyecto en el país. "Solo en un país de trogloditas, de enfermos mentales que ni siquiera cumplen con la democracia y se llama demócratas, y que son más analfabetas, pueden oponerse a una consulta popular como lo es la Asamblea Nacional Constituyente", arguyó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.