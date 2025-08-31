Isis Cuéllar reactivó con L8.2 millones ONG vinculada a acusado en “Red de Diputados”

Sánchez no solo figuraba en los archivos del Instituto de Desarrollo Nacional. También arrastraba antecedentes judiciales por corrupción. Había sido parte de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (Ajopadih), una ONG acusada de operar como canal para el desvío de fondos públicos durante los períodos legislativos 2006–2010 y 2010–2014, en el caso <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/capturan-a-exdiputados-sara-medina-y-carlos-guevara-por-fraude-OB16607669" target="_blank">Red de Diputados</a>, según una acusación presentada por el Ministerio Público.Según expedientes judiciales, Ajopadih recibió al menos 82 transferencias de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en apenas seis meses. Según el expediente, un imputado firmó como responsable de la cuenta institucional y se autoacreditó 28 millones de lempiras, además de girar dinero a 26 cuentas particulares, incluyendo las de varios exdiputados hoy procesados.Aunque el caso de Ajopadih pertenece a una legislatura pasada, las similitudes con el patrón actual de Idena son evidentes. Se repiten los cargos, nombres, estructuras, esquemas y la ausencia total de fiscalización real.