“Salvita” acorta a “papi” en el segundo día de revisión. ¡Ojalá al cierre no griten fraude!

PAN. Como el pan con mantequilla se llevan ahora el CNE y las Fuerzas Armadas, ya sin el orate aquel. Qué bien.

JUICIO. En el escrutinio especial siguen entrando los departamentos donde ganó salvita y la ventaja del “papi” se ha acortado. Con razón hasta ayer tarde se mantenía callado, menos la Chayo, que pareciera haber perdido el juicio.

FRAUDE. Ojalá y, si el “papi” vuelve a ampliar su distancia cuando entren otros departamentos, no salga otra vez con la cantaleta del fraude.

COSA. “Los Locos Addams” le han clavado a Iroshka y compañía en esas redes. No hallan qué inventar. Solo porque un día salen con una cosa, y otro, con otra.

ACTAS. Hombre, y si Aldana jura que ganó, cómo es que ha impugnado 1,700 actas. La otra cosa es que Libre, PL y Pinu tienen tres a uno al PN en el CLE y declararon en cero 35 actas donde gana el “papi”.

RAZÓN. La Iroshka cada día le da más la razón a Trump con eso de la alianza con Libre y ahora le ha copiado hasta el saludo del corazón a Aldana, lo mismo que la consigna de “narcos” a los cachos.

DUEÑOS. Hombre, el usurpador del Congreso y el fiscal títere siguen de azorro locos, pese a que los dueños de Libre ya reconocieron la marimbeada y Xiomara ya dijo que entregará el 27 de enero y que habrá “transición pacífica”.

GOLPE. Digan lo que digan, y hagan lo que hagan, les saldrá la venada careta. No hay manera de que consumen el golpe de Estado y allí van a terminar en el mamo.

DINA. Avisa Dina Meza, defensora de derechos humanos, que el nombramiento del tal Roosevelt en Defensa en un reconocimiento de Xiomara a todos los abusos de este señor, a sus constantes ataques a periodistas y a la libertad de expresión.

AMATILLO. Qué vergüenza, los hondureños haciendo cola hasta tres horas en El Amatillo, bajo el sol, para ser atendidos en la aduana de este lado, mientras al otro lado del puente los despachan en 10 minutos. ¿Y el tal Fausto? ¿Y el Wilson de la migra?

REVÉS. Otra desbandada de catrachos a donde Bukele, esta vez a pasar Navidad, todo lo contrario de lo que ocurría antes, cuando la cosa era al revés.

CARA. Claro está, si la presunta secretaria de Turismo jamás ha dado la cara y nunca apareció ni en las Semanas Santas, Feriados Morazánicos o en Navidad.

PINTADA. Las malas lenguas comentan que la titular de Turismo es la administradora de los negocios de una poderosa familia política, y por eso está en ese cargo, pintada.