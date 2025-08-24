Diputada Isis Cuéllar sigue en campaña pese a escándalo en Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- A la vista de las autoridades y entes investigativos, la diputada por Copán del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, continúa en campaña proselitista en busca de su reelección, pese al escándalo por la entrega irregular de millonarios fondos estatales. A dos meses de la revelación del caso de cheques entregados a allegados y militantes de Libre, la legisladora sigue en funciones. Aunque su partido anunció una supuesta suspensión, Cuéllar continúa percibiendo salario, viáticos y demás beneficios como diputada. De acuerdo con el Portal de Transparencia del Congreso Nacional, en junio la parlamentaria aún recibió un sueldo de L77,719.25 como segunda vicepresidenta alterna, sin incluir viáticos.

Desde la renuncia de José Carlos Cardona, exministro de Desarrollo Social, el 23 de junio, se estima que Cuéllar ha cobrado alrededor de L 233,157.75 en salarios sin asistir al hemiciclo. El monto de viáticos y otras prebendas no ha sido aclarado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En un video en el que aparece junto al exministro discutiendo la entrega de los cheques, ni ella ni Cardona han sido citados por el Ministerio Público para rendir declaración. En las últimas horas, Cuéllar, también coordinadora departamental de Libre en Copán, reapareció en redes sociales con mensajes de campaña: “98 días para la segunda victoria del pueblo #RixiPresidenta, #IsisDiputada”, publicó.