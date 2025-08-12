  1. Inicio
Isis Cuéllar seguirá manejando fondos públicos en Copán

Mientras no haya una sentencia, Isis Cuéllar continuará gestionando dinero y así lo adelantó la gobernadora de Copán

  • 12 de agosto de 2025 a las 14:20

Tegucigalpa, Honduras.- Pese al escándalo por el uso de fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y otras instituciones, la diputada Isis Cuéllar de Libertad y Refundación (Libre) seguirá gestionando dinero para proyectos.

Así lo confirmó la gobernadora de Copán, Elvia Argentina Valle, quien mencionó que Cuéllar no tiene ninguna sentencia y puede seguir gestionando fondos para obras en el departamento.

Diputado suplente de Isis Cuéllar dice que ella sigue "manejando los hilos en Copán"

"Los fondos que quedaron aprobados y fueron gestionados por la diputada siguen dándose por la gestión hecha. Esa gestión fue aprobada por los diferentes ministerios y se siguen ejecutando los proyectos", indicó Valle en Hoy Mismo.

La gobernadora mencionó que pueden existir investigaciones, pero, de momento, Isis Cuéllar es inocente de lo que se le acusa.

"Mientras no haya un fallo judicial con una sentencia firme pues lógicamente los proyectos no se van a detener y si hubiese algo contra la diputada, será después de las pruebas que hayan recogido instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas", adujo.

Finalmente indicó: "Esperamos que al final se conozcan esas investigaciones y haya una resolución. Se está a la espera de los resultados que den las investigaciones porque las instituciones que investigan han visitado a las personas que salen en los listados de Sedesol".

Luego que joven le rechazara L20 mil, Isis Cuéllar ahora entrega L100 mil en Copán

Este 12 de agosto, el diputado suplente de Isis Cuéllar, Victor Hugo Romero, aseguró que la congresista "sigue moviendo los hilos" en el departamento.

"La diputada Cuéllar sigue con el poder, ella es la que maneja los hilos en Copán, es la que quita y pone en las instituciones de gobierno y esta situación mantiene inconforme a la militancia”, apuntó.

Cuéllar fue suspendida de sus funciones en Libertad y Refundación (Libre) el 4 de julio, pero mantiene su investidura como diputada cobrando salario y gestionando dinero.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

