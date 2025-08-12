Isis Cuéllar seguirá manejando fondos públicos en Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Pese al escándalo por el uso de fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y otras instituciones, la diputada Isis Cuéllar de Libertad y Refundación (Libre) seguirá gestionando dinero para proyectos.

Así lo confirmó la gobernadora de Copán , Elvia Argentina Valle , quien mencionó que Cuéllar no tiene ninguna sentencia y puede seguir gestionando fondos para obras en el departamento.

"Los fondos que quedaron aprobados y fueron gestionados por la diputada siguen dándose por la gestión hecha. Esa gestión fue aprobada por los diferentes ministerios y se siguen ejecutando los proyectos", indicó Valle en Hoy Mismo.

La gobernadora mencionó que pueden existir investigaciones, pero, de momento, Isis Cuéllar es inocente de lo que se le acusa.

"Mientras no haya un fallo judicial con una sentencia firme pues lógicamente los proyectos no se van a detener y si hubiese algo contra la diputada, será después de las pruebas que hayan recogido instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas", adujo.

Finalmente indicó: "Esperamos que al final se conozcan esas investigaciones y haya una resolución. Se está a la espera de los resultados que den las investigaciones porque las instituciones que investigan han visitado a las personas que salen en los listados de Sedesol".