Diputado suplente de Isis Cuéllar dice que ella sigue "manejando los hilos en Copán"

Víctor Hugo Romero aseguró que Isis Cuéllar mantiene el poder en Copán, pese al escándalo de Sedesol

  • 12 de agosto de 2025 a las 10:54
El diputado suplente Víctor Hugo Romero cuestionó que Isis Cuéllar mantiene poder en Copán.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Víctor Hugo Romero, diputado suplente de la congresista Isis Cuéllar, afirmó que sigue teniendo poder en Copán, pese a que los altos mandos de Libertad y Refundación (Libre) la habían suspendido de sus cargos en la institución.

El escándalo por el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no le pasó factura a Cuéllar, quien mantiene su investidura como diputada y continúa accediendo a fondos para repartirlos en el departamento.

Romero indicó en Radio América que "la diputada Cuéllar sigue con el poder, ella es la que maneja los hilos en Copán, es la que quita y pone en las instituciones de gobierno y esta situación mantiene inconforme a la militancia”.

Añadió: “Yo soy diputado suplente, está el diputado suplente Javier Trigueros, que hemos sido leales al presidente Zelaya y a la hora Rixi Moncada no nos toma en cuenta”.

Victor Hugo Romero adelantó que esto le puede afectar a Libre de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

“Ojo, eso le va a hacer daño al partido. Si el presidente Zelaya como coordinador no pone mano a esto, el partido en Copán está en calamidad. Rixi Moncada no toma en cuenta a otros líderes de la zona”, sentenció.

Dentro de Libre, Isis Cuéllar fue suspendida el 4 de julio y se pidió que lo mismo pasara con sus labores en el Poder Legislativo, algo que a la fecha no se ha cumplido.

Según el portal de transparencia del Congreso Nacional, Isis Cuéllar tiene un salario de 102,500 lempiras y funge como vicepresidenta alterna.

